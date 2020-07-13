食療推介：消小濕 祛中濕 防老濕

【明報專訊】對付「外濕」，可用抽濕機減低居家和辦公室的濕氣侵擾。另外，盡量避免太夜洗頭，因為頭髮很難完全吹乾；而運動出汗後立即冲涼，亦容易令濕氣從毛孔而入；或夏天該出汗時，卻整天呆在冷氣間，令濕氣不能通過汗液透發而淤積在體內。

太夜洗頭、出汗後即冲涼不宜

「內濕」主要是脾濕，一切造成脾虛都是主因，除了遺傳或久病會引致脾虛，喜歡凍飲魚生，進食大量生冷蔬菜水果，食無定餐定時，飲酒過多，攝取過量高熱量難消化食物，或盲目地不吃澱粉質，都容易令脾氣虛弱；還有工作壓力大、體力腦力透支，都會影響脾的功能。

其餘臟器如胃、肺、肝、大小腸都會影響到脾，腎是一身陽氣的根本，腎陽虛衰會導致脾失溫煦而致脾陽虛，濕濁內生。

薏苡仁茯苓 健脾化濕

推介食療「祛濕輕身茶」，從肺脾腎入手，重點健脾化濕，消「小濕」、祛「中濕」、防「老濕」，並有減肥輕身作用。當中，百合潤肺清痰，陳皮宣肺化痰理氣、運脾化濕，兩者合用可通過肺經祛濕化痰理氣；薏苡仁利水滲濕健脾，茯苓利水滲濕健脾，白扁豆健脾化濕，三藥通過脾經化濕健脾，還可以治療風濕侵入關節筋脈及脾虛濕濁下注；芡實補腎健脾祛濕固精，補益人體元氣來調節水液化濕祛濕；赤小豆快速利水消腫，山楂健脾開胃促進消化、行肝氣，是傳統消油膩肉食積滯、活血化瘀之藥，現用於治療高血壓、冠心病及高膽固醇血症。

■祛濕輕身茶

材料：百合6克、陳皮5克、薏苡仁15克、茯苓12克、白扁豆15克、芡實15克、赤小豆15克、山楂10克

做法：2碗水加入藥材煲約1至1.5小時，供2、3人食用

註：由於每人體質有偏頗，使用前請徵求註冊中醫的意見