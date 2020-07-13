醫賢心事：「慈母」棒打鴛鴦 兒子抑鬱成疾

【明報專訊】有不少情緒病跟童年經歷有關。這不一定是身體上受到侵害，更多的是情緒互動方面的問題。

兒子不順從 即化身「受害者」謾罵

曾經有一名男病人，因為母親認為拍拖4年的女朋友不是「門當戶對」而無奈分手。這病人並不是年輕人，而是事業穩定的成年人士。可能大家會覺得奇怪，為什麼一個大男人會因為媽媽反對而放棄戀人呢？細問下，原來從他小時候，媽媽已經情緒激烈，當他不順從媽媽的意見時，媽媽便會喋喋不休、發怒謾罵，接着把十多二十年前的舊事重提，把自己塑造成受害者。這名男士從小已承受着這種壓力，要提出己見並不容易，唯有盡量避免逆她的意思。他的媽媽控制慾強，亦有很強的批判心，因此對未來新抱常常諸多挑剔。就是這樣，這名男士的內心雖然很愛女朋友，但因為媽媽的情緒而引起內心強烈的掙扎，最終被迫放棄戀情，還患上抑鬱症。

至親情緒勒索 影響持續

面對家人強烈情緒的苦惱，不是外人容易明白的事情。有時候，這些家人在外人眼中都是平和合理的。這是因為，這些媽媽無意識地覺得孩子是她可以操控的一部分，而媽媽的情緒只會在孩子想有自己意見的時候才表現出來，其餘時候都是一個細心、照顧周到的好媽媽。媽媽貼心的照顧亦無意間造成孩子的倚賴，使這種不平衡的關係得以持續。

這些不平等的關係造成的心理陰影十分持續，即使孩子長大後也持續地影響着他跟別人建立關係的模式。背後很多被抑壓的情緒更容易導致情緒病。這類個案比較複雜，必須先對症下藥，治療已經引發了的情緒病，然後在過程之中加以探討背後的情緒，慢慢讓患者能夠把自己和媽媽的情緒分開，過程中需要的勇氣和努力不少呢。

文：何浩賢（精神科專科醫生）