兒言自得：疫症，封關鎖國和社交隔離

【明報專訊】人類經歷過好幾次「大流行」疫症（pandemic），包括令人談虎色變、14世紀時肆虐歐亞的鼠疫（黑死病）、1918年橫掃全球的西班牙流感，當然還有現在還未平息的新冠病毒疫症。這些疫症，能夠在短時間蔓延到這麼多國家和地區，都和「全球化」（globalization）脫不了關係。

封關鎖國難行 社交隔離易為

約700年前的黑死病，是史上殺人最多的瘟疫，估計奪去了2500萬（一說7500萬）至2億條人命。數字上有這麼大差距，相信是當年的數據統計準確率不高；不過不論是哪個數字，都佔了當時疫區整體人口相當大的比例。疫症由中亞開始，跟隨蒙古金帳汗國遠征西域，蔓延到現在俄國和烏克蘭你爭我奪的克里米亞，再由商旅帶到地中海區、西亞、北非、意大利及歐洲其他地方。據說，連建都於君士坦丁堡（即現今土耳其的伊斯坦布爾）的拜占庭王朝君主約翰六世，也因疫症慘遭喪子之痛。至於平民百姓，更是死傷枕藉，估計在瘟疫最凌厲的4年間，整個歐洲損失了45%至60%人口，主要城市如巴黎、倫敦、佛羅倫斯、漢堡等，有一半或以上的人口喪生。本來鼠疫靠鼠蚤傳播，蔓延速度不高，有些醫學歷史專家估計，鼠疫傳到了歐洲，不少患者併發了肺炎性鼠疫，他們的痰涎可以感染其他人，通過「人傳人」，疫症變得一發不可收拾。

1918年的西班牙流感，來源並非西班牙，而可能是歐美其他國家。當時正值第一次世界大戰（1914年7月至1918年11月），歐美的參戰國都實行新聞封鎖，不准傳媒報道疫情；西班牙是中立國，還容許新聞自由，國內疫情給傳媒在1918年5月首先披露，因而得名。至於西班牙流感怎樣成為pandemic，醫學界未有定論。由於已知的首名受感染者住在美國堪薩斯州的軍營，有專家估計是士兵把病毒傳播到美國其他軍事營地，再由赴海外作戰的美軍傳到其他國家。

2003年的SARS，算不上是pandemic，但只憑一名病者把病毒帶來香港，在所住酒店傳染了好幾名人士，再由這些人士把病毒傳到了本土（威爾斯醫院8A病房）、新加坡、台灣和加拿大，引發了大、小爆發，正正引證了旅遊及全球化對散播病毒的「重要」。

現在正方興未艾的新冠疫症，短短兩三個月便席捲全球，肯定和頻密的本土及國際的人流有關。那末封關鎖國，是否對付疫症的良方？

封關鎖國，知易行難，對經濟民生也影響深遠，未必能行久致遠，但社交隔離、戴口罩、注重個人衛生，卻是較為簡單容易為人接受。黑死病時世人還未知有細菌和病毒的存在，但醫生已知和病人保持距離的重要。那時的醫生，會帶有如鳥喙的面罩，手持長杖（圖），目的便是要避免和病人太接近。西班牙流感大流行時，美國有部分地方官員已勒令市民要戴口罩、避免握手、盡量留在家中，以及關閉公眾場所，包括學校、教堂、劇院及圖書館。

今次新冠疫症，病毒的傳染力更強，醫學界對社交隔離與口罩防疫作用的認知更深，大眾獲得醫學資訊更容易，但在西方仍有不少人抗拒社交隔離，甚至拒絕戴口罩，令人費解。難怪剛從新冠病復元過來的影帝湯漢斯，最近也在電視上說，對此現象感到失望。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）