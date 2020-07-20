醫言有理：抗疫未成功 仍需再努力

【明報專訊】編按：約個多月前，新冠肺炎的本地感染數字回落，甚至出現連續數星期沒新增感染個案。當大家以為可鬆口氣，防疫措施開始放鬆的時候，冷不防第三波疫情來襲，是時候重溫一些簡單但重要的抗疫信息。

世界衛生組織已將「新冠肺炎」正名為Coronavirus disease 2019（COVID-19），患者一般在感染病毒後4至5天出現病徵，但也可長達2星期才發病，多有發燒、咳嗽、呼吸困難等呼吸道感染徵狀，但亦可影響身體其他組織。嚴重併發症包括肺炎、血管栓塞、自體免疫疾病，其中長者及長期病患者屬高危一族。部分受感染者完全沒有病徵，但仍然可能傳播病毒，甚至成為「隱形超級傳播者」（silent super spreader）。

孕婦受感染 胎兒也可中招

孕婦似乎不比其他人更容易受病毒感染，受感染後也不會更容易出現嚴重併發症。但母親受病毒感染，有證據顯示腹中胎兒亦有可能受感染。如果母親不幸受感染，並有嚴重併發症如肺炎，嬰兒早產的風險即大大增加，母嬰皆有危險。

任何年齡的孩子都有感染COVID-19的風險，病徵與成人患者相似，但病情一般不太嚴重。然而兒童較多活動，感染後或較容易將病毒傳播他人，必須小心。

病毒的傳播主要是人傳人，病毒會透過飛沫傳播，尤其容易影響家人、同事及親密接觸者，互相靠近、握手、擁抱、分享食物及一起唱歌皆屬高危動作。接觸帶有病毒的物體表面，然後觸摸嘴、鼻子或眼睛，亦可感染。早前有個案懷疑冷藏食物可能受病毒污染，但目前仍未有證據顯示病毒會透過食物傳播。

快速基因測試有助確診COVID-19，數小時有報告；深喉唾液乃另一選擇，小朋友亦可考慮使用大便樣本。患者確診後必須隔離，同時觀察病情，直至病毒基因測試持續呈陰性反應。病情輕微，平均兩星期後康復；病情嚴重，可能需要用呼吸機甚至人工肺。個別患者可考慮參加新藥臨牀試驗，試用抗病毒藥物、注射康復者血液抗體，或考慮用類固醇。

科學家正努力研發預防COVID-19的疫苗，但疫苗效用多大？副作用多少？有效期多長？皆屬未知數。然而未有疫苗，大家仍需要採取一些措施，減緩病毒傳播速度。

保護自己及他人，應切實履行「社交隔離」（social distancing），此措施非常重要，因病毒主要透過密切接觸傳播，避免與患者及任何懷疑受感染者接觸。盡量與所有非同住者保持至少2米的距離，也避免人群聚集，即使是小型聚會。海外旅行屬高危活動，尤其往返疫情嚴重的地區，機場及飛機上皆屬高風險地方。如確實需要外出，記得佩戴口罩，而摘下口罩時，必須確保不要觸摸眼睛、鼻或嘴巴。勤洗手非常重要，用肥皂和清水洗手，每次至少20秒鐘；留心清潔手腕、指甲和手指之間部位。冲洗雙手後用紙巾擦乾，然後小心扔掉。

如家中有人正家居隔離（home quarantine），建議單獨留在房間，獨用浴室，並且留在自己的房間吃飯，同時遠離家中寵物，直到隔離期滿。清潔房間時，應戴上即棄手套；避免直接接觸穿過的衣服或用過的被褥，把衣物放入洗衣機之後，即清潔洗衣機的外部，並清洗雙手。

切記，疫情反覆，絕不可掉以輕心，否則可能前功盡廢。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）