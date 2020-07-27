氣促腰痛 心臟病癌症齊襲？ 驚恐症嚇出「周身病」

青少年壓力——青少年在學業上的壓力，加上青春期心理和生理上轉變，面對重重挑戰，若不妥善處理，身體和情緒很容易出問題。（資料圖片）

驚恐症徵狀——驚恐症是焦慮症的一種，患者會突然出現強烈的身體不適，如氣促、頭暈、抖顫、 反胃等。（設計圖片，模特兒與文中個案及疾病無關，Sitthiphong@iStockphoto）

【明報專訊】這一年來，學生們先後面對社會衝突和抗疫挑戰，停課接近半年，生活翻天巨變，情緒多少受到牽動。焦慮、抑鬱可能反射至身體，出現心悸或痛症。今年讀大學2年級的Chloe，就誤以為自己患上心臟病。

今年是Chloe讀大學的第2年。由副學士升上來很不容易，雖然要重新適應環境與重新建立人際關係，但她也十分努力，珍惜這個機會。原本一切都在愈來愈好的軌道上，但最近她的身體狀况令她和家人都十分憂心。

上網愈查愈不安 失眠精神差

Chloe時常感覺自己呼吸不暢順，腰骨隱隱作痛。徵狀持續了兩三個禮拜，令她非常擔憂害怕。自己上網查找資料，愈查愈不安，擔心平日的氣促是心臟病徵狀，亦懷疑自己的腰骨痛是惡性腫瘤，甚至開始覺得腰後有異物增生。於是她去見全科醫生，做了一些身體檢查，但並無發現病原。

然而Chloe依然很不安，開始失眠，精神狀態每况愈下，家人見狀亦憂心忡忡。因之前聽過資訊，職業治療師可幫助解決失眠、腰背痛等徵狀，經醫生轉介後，家人便陪同Chloe來找職業治療師診治。職業治療有專長於治療心身症，經評估，發覺Chloe的氣促很可能是驚恐症徵狀。

職業治療也治心病

肢體復康與精神復康都是職業治療的專業範疇。只是在香港，肢體復康與精神復康的佔比大概7比3，因此很多人不了解職業治療在精神復康上的幫助。在精神復康領域，職業治療師會透過專業評估，為精神病患者安排適當的訓練及服務，以恢復社交、人際、工作等能力，幫助他們重新融入社會。驚恐症是一種精神疾患，會由精神科醫生確診，再轉介至職業治療師接受所需服務。

驚恐症是焦慮症的一種，患者會突然出現強烈的身體不適，如氣促、頭暈、抖顫、反胃等。此外，Chloe是大專院校學生，經常久坐做功課，坐姿不佳且缺乏伸展，容易令腰椎受壓。在應付繁重學業之餘，她又不停地上網搜索病症資料，精神長期緊張，作息日夜顛倒，睡眠質量亦受到影響。如此看來，Chloe不適的原因都浮出水面；但經治療師進一步溝通了解，上述都是表層原因，根源問題又是什麼呢？

學業交友焦慮 反射身體

在香港這個生活節奏急促的大都會，人們往往承受自身、工作、家庭帶來的壓力，青少年也不例外。近年，精神問題明顯有年輕化趨勢。2019年，四成DSE考生達到入讀本地學士學位課程的基本要求，與前幾年相若，但因學位不足，導致競爭激烈。學業上的壓力，加上青春期心理和生理上的轉變，為青少年成長路帶來的重重挑戰。若不妥善處理，會有很深遠的影響，生理和心理也很容易出現問題。

有些時候，身體疾病是由心理和社會因素影響的。回到Chloe的情况，她在學業與人際方面皆承受頗大壓力，憂慮及不安日積月累，形成心理困擾、精神緊張，慢慢造成身體機能上的負擔。而在新校園，Chloe需要建立新的人際關係，但她交友的信心不足，在大學校園未能交到知心朋友，因而在社會支持上可倚靠的力量也不足。

身體對不同事物都有不同的承受程度，對壓力的承受度亦不一樣。遺傳因素會影響人在應付壓力時的表現和反應，引致抑鬱、焦慮等情緒病的風險。除此之外，面對壓力時若缺乏處變知識及應對技巧，亦會讓人彷徨無助。但世界千變萬化，轉變時常發生，壓力無處不在。因此，最重要是掌握應對壓力的技巧，能使人在面對轉變及壓力時處之泰然。猶如在人生的航行中學會掌舵，才能不被轉變所帶來的風浪打亂陣腳。引起Chloe連鎖壓力反應的原因之一，是她未學會處理壓力和調節生活節奏的方法。

放鬆運動減壓 身心定靜

運用職業治療的專業知識，教Chloe一些平日可用的呼吸和自我放鬆的運動，並使用角色演練來建立交友技巧（interpersonal skills training），從而幫助她學會排解壓力，改善生活節奏和方式（lifestyle redesign）。這些易做易學的減壓方法叫「身心運動」（mind-body exercise），可以同時鍛煉身體和意念。一般運動注重鍛煉肌力或耐力等（生理層面），而身心運動留意呼吸及意念（心理層面）。練習身心運動時，練習者需要較多的意念導引，並時刻覺察身體的姿勢和活動，有意識地呼吸或均勻緩和地呼吸。療程中，治療師會通過專業知識，引導病人練習不同身心運動，以紓緩壓力、放鬆情緒，以達到身心定靜的效果。常見身心運動包括：八段錦、太極、瑜伽等。

評估調整坐姿 緩解腰痛

另外，透過人體工學（ergonomics）評估Chloe的坐姿，幫助她調整用電腦及學習的姿勢，以緩解腰痛，改善因肌肉長期緊繃而出現的痠痛。Chloe配合治療，睡前練習幫助解壓的呼吸及肌肉放鬆法，有效地提升了睡眠質素，精神狀態也隨之改善。逐漸地，當她處理好了自己的壓力，在學校中也交到朋友，之前不適的徵狀消失了。但Chloe並沒有停止關顧自己的心理及生理健康，而是將壓力處理錦囊化成生活一部分，平日堅持做身心運動，舒展之餘又調節身心。到此，她的療程亦圓滿結束了。

文：曾永康（香港理工大學康復治療科學系康復治療科學講座教授及系主任）

編輯：梁小玲

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