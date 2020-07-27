e代精神：視像喝茶練瑜伽 隔離不孤獨

【明報專訊】COVID-19大流行帶來的當前恐懼和不確定氣氛，加上社會孤立，是對心理健康的主要挑戰。以下是一些精神科醫生常遇到的提問，這裏和大家分享一些實用資訊，期望和大家分享心得，令抗疫變得更積極。

1. 有關新冠狀病毒的資訊紛亂，應如何保持知情？

社交媒體帖子或個人／群組信息，可能充斥着很多虛假信息和個人臆測，轉發前，必須考慮一下發方、個人，以至受方的分析能力。要嘗試接受某些事情是個人無法控制，除基本個人衛生指引及出行資訊，應避免信納任何個人偏方，最好是直接留意世界衛生組織和本港衛生署的發布。

2. 疫情期間，有什麼方法可以讓家中抗疫感覺好些？

好好對待自己和家人，凝聚家人之間力量，讓家庭各成員各司抗疫的職責。例如：家中擅長上網的一輩，應負責網購和過濾資訊；心思細密的成員，可安排各排水位置之定期消毒、點算和準備抗疫裝備；年輕一輩應代長者外出購物；家庭主婦可構思長期在家用膳之營養和煮意；而熱愛運動的成員更可帶領家人一起做家居運動等。

3. 當需要隔離時，如何應對孤獨感覺？

人與人之間相互感情依賴是社會凝聚力之泉源。不論是自己或是友人，盡量通過電話、視像等，主動關心朋友，不要忽視一句鼓勵說話帶來的影響力。學習適應新模式的社交，如視像喝茶、視像打邊爐、視像討論功課、視像唱歌、視像瑜伽等。盡量安排家中運動，訂定朋友圈子之共同目標，如女士們一起鍛煉馬甲線、男士操胸肌等。

4. 在家工作和學習，應如何適應？

心理上應讓自己盡量投入工作情緒，比如穿著整齊服飾，讓自己感覺認真投入；設置指定工作空間和範圍，移除非必要的物件，避免令自己分心；計劃清晰工作或學習時間表，並應當盡量依循；和家人之間協調好照顧孩子的責任，甚至安排孩子在同一時間學習或看圖書，減少因孩子在家而帶來對工作之騷擾。

忌「恐嚇」孩子服從抗疫措施

5. 當孩子感到焦慮，如何安撫他們？

孩子對社會事情所產生之情緒，十分在乎成人對應疫情之態度。不要以恐嚇方式迫使孩子服從抗疫措施，如說用手揉眼睛便會死掉等說話，應盡量避免。對年紀較小的孩子，可以把眼不見之病毒形象化，玩不接觸遊戲等。不要輕視孩子對複雜概念之理解，灌輸正確而不附帶情緒之疫情資訊，亦不應淡化疫情，盡量解釋事實。

作為家長，應小心留意孩子起居飲食，當發現失眠、沒胃口時，便更要騰出時間好好了解子女內心世界，讓他們在無壓力之下盡量發問，並糾正任何誤解。與他們分享成人如何處理自己的焦慮或壓力，更可讓孩子學習如何應對成人。

緊記在互聯網和社交媒體上，有關新冠狀病毒的資訊紛亂。面對事關健康之問題，不能依靠道聽塗說，若有疑問應立即尋求專家之意見。

文：傅子健（精神科專科醫生）