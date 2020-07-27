專家：無接觸史無病徵 不建議驗

【明報專訊】醫院管理局（7月19日）表示，過去一周約有1000人到急症室做深喉唾液測試。香港急症醫學會會長溫光安指出，自第三波疫情爆發至今，急症室求診人數增加。部分人因出現新冠肺炎徵狀求醫，亦有小部分人沒有病徵，但曾與確診者有直接或間接接觸，譬如大廈有人確診，擔心中招而去做檢測。

「疫情爆發前，病徵輕微的人不會求醫；現在因為擔心，有兩聲咳、流鼻水，都會來看急症。」不過，急症室始終是救急扶危的地方，徵狀輕微的人應到普通科門診或私家醫生求醫。市民應正確使用急症室服務，以免令有需要的病人增加輪候時間。

「或出現假陰性 因而鬆懈更糟糕」

即使同一幢大廈有確診個案，若沒有徵狀，急症室都不會為市民做檢測。他解釋，政府化驗室工作已經飽和，等待檢測結果需時由起初1日，到現在3至5日；再者，病毒測試不是百分百準確。若受感染者初期沒有徵狀，深喉唾液樣本病毒含量低，未必驗到出來。他明白市民的憂慮，但若無直接接觸患者，感染風險低。

如病人來急症室求診，有新冠肺炎病徵的才會安排做病毒檢測，包括咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、肌肉痠痛、關節痛、頭痛等；部分人士會失去嗅覺、味覺、肚痛、腹瀉。年輕、沒長期病患的人，徵狀一般較輕微；長者、患有慢性疾病的人則容易有併發症，例如氣促、呼吸衰竭，甚至有生命危險。

他又提醒市民必須準確提供接觸史，讓醫護人員作最適當的安排。「不要因為怕說出來會被送去檢疫營14日，又或者想快點做測試，就訛稱有接觸史，最後可能會被送往檢疫營。」

如果居住在爆發地區（如沙田、慈雲山）或大廈有確診者，但不曾到過爆發群組感染的地方或飯局，亦沒有出現病徵，溫光安不建議做病毒測試。「測試有可能出現假陰性，如果因而鬆懈更糟糕。倒不如繼續保持社交距離，同時觀察徵狀。有徵狀請及早求醫，徵狀輕微者可考慮向普通科門診或私家醫生求診，嚴重者不要遲疑，馬上到急症室。」假如對病徵有所懷疑，例如鼻塞、肚瀉、頭痛、疲倦，可以先諮詢醫生意見。

如果很擔心自己中招，「唔驗唔安落」，怎辦？溫指出，對抗新冠病毒是「長期抗爭」，要保持心境開朗、抱正面心態，才能戰勝疫情，「如果用驗與不驗（新冠病毒），去定奪自己往後在疫情中如何保護自己和家人，不是一個可持續的做法。今日驗了，明天又鬆懈，一星期後又出去聚餐，對自己和整個社會都有問題」。

篩檢高危群組 勝過全民篩檢

中大公共衛生學院客座教授黃子惠同樣認為，有病徵才需要檢驗。「驗到沒有感染，不表示之後都沒有；難保有日又接觸到病原，並不是驗到沒事就安心啦！今日沒有，但明天可能被感染！」建議市民減少去人多的地方、戴口罩及做好個人衛生，已經可以減少感染的風險。

有人建議做大規模篩檢，他認為意義不大，因目前香港真正帶病毒的人不多，全民篩檢出現假陰性／假陽性機率大。從流行病學角度，陽性預測值（positive predictive value，即檢驗結果呈陽性者中，真正有病的人的百分率）受染病人數影響。即使測試工具的靈敏度和特異度高達99%，但真正有病的人少，便會出現假陽性率高於真陽性率。

換言之，找染病機率愈高的群組來篩檢，便能找到愈多真正受感染的人士。當某個屋邨、群組爆發，曾經到過該地區或接觸者接受篩檢才有意義，真陽性率相對地高，能有效找出病者。因此，市民應考慮清楚有無需要做檢測。