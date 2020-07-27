燥熱倦怠 上吐下瀉 「吃苦」養心趕走苦夏

多吃壞肚皮——「苦夏」是指夏天潮濕悶熱，人體容易受外邪侵襲，導致食慾下降、胸悶腹脹、頭暈身困。有人愛吃西瓜解暑，但要注意其屬偏涼食物，不宜多吃。（PRImageFactory@iStockphoto）

【明報專訊】大暑剛過，正值夏季陽氣最盛的三伏天。暑氣逼人，大家會否感到倦怠心煩，食慾不振，甚至嘔吐腹瀉？中醫指出，這些不適可能是「苦夏」作祟。

要一解炎夏之苦，吃西瓜涼冷氣就可以？中醫教你解暑秘訣。

大家對「春困」應該毫不陌生，「苦夏」又是什麼呢？仁濟醫院——香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區）中醫盧詠坤表示，「苦夏」是民間俗稱，中醫學正式病名是「疰夏」，從病名中的「夏」字可見，它是一種明顯的夏令季節疾病，也是虛勞病的一種，又稱為「夏痿」，她解釋：「夏天是芒種時節，時常下雨，天氣潮濕悶熱，人體容易受到外邪侵襲，當體內的濕熱過重，脾胃心肺都未能適應的話，很容易造成食慾下降、胸悶腹脹、頭暈身困、五心煩熱、汗多口渴等情况。嚴重者會疲勞、嘔吐、腹瀉。」

脾胃弱 大便變溏薄

夏天悶熱，令人頭暈心煩，食慾不振很容易理解，但為什麼會引致腹瀉？盧詠坤表示，「如果脾胃運化不好，就會水濕停濟，水濕不能透過小便排走，就會經由大便排走，大便會變得溏薄」，所以苦夏經常有脾胃上的問題。而體質和脾胃都較弱的小童和老人家，特別容易患上苦夏。

女性的發病率高於男性，盧詠坤解釋，女性天生體質較男性弱，因生理期、懷孕等消耗氣血，或因節食減肥而耗傷脾胃之氣，故較易受暑濕之邪外侵。女性患上苦夏，除了疲勞胸悶這些常見徵狀，亦會導致月經不調、白帶增多等問題。

味苦、紅色食物 清熱養陰

雖然苦夏令人渾身不適，但盧詠坤表示，如果病情不太嚴重，可以先嘗試食療。不過，如果食慾不振、腹瀉等嚴重徵狀持續一星期，試過食療也沒有改善，建議求醫。盧詠坤說，夏季時，人的新陳代謝會快點，出汗多，消耗也大，「所以飲食要注意均衡、清淡，多吃營養豐富的食物，如瘦豬肉、鴨肉、魚類、蛋類和豆製品；新鮮的蔬菜瓜果、海藻類尤其要多吃」。

飲食均衡固然重要，但中醫有沒有專治苦夏的食療呢？俗語有云「苦夏吃苦，夏不苦」，「以苦攻苦」是否真有其事？盧詠坤解答，中醫講求夏天養心，而苦味食物比較「入心」，「可以除燥熱，清心利尿，幫助排走夏天體內的水濕，就不會有大便稀爛問題」，所以可以吃苦味的食物如苦瓜、蓮子、苦丁茶等，達到清熱、解暑、養陰的功效。

說到養心，還可吃些紅色食物，如紅豆、紅椒等，盧詠坤也建議午睡，「午睡是十分有效的養心方法，但不可以過長，每天30至60分鐘已經足夠」，即使是上班族，午飯後小睡片刻，甚至只是閉目養神，也有助使心神寧靜。

心靜自然涼 酸味飲品生津

常言道「心靜自然涼」，心靜又能否一解苦夏？盧詠坤表示，苦夏是身體內有熱，夏天屬火，與心相應，如果心情煩躁當然會令人更熱，所以要避免心情過於波動，大喜大怒會「以熱助熱」，保持心情愉快和平靜，的確能令人涼快一點。不過，除了養心，更要注重脾胃，「暑傷心，但濕熱會困在脾胃，濕鬱熱蒸，陰邪便會積聚在人的下焦（位於臍以下，包括肝、腎、大小腸及膀胱），導致人容易倦怠，所以只有心靜未能完全解苦夏」。她提醒，要健脾胃，一定要吃得清淡，因為吃得油膩，脾胃運化不到，大便就會溏薄稀爛。

可是，無論對大人或細路，清淡食物欠吸引力，盧詠坤建議，可以在食物中加入蒜泥和醋炮製涼拌，會比較開胃。口渴時則可喝一些酸味的飲品，如烏梅汁、山楂水，或者果汁如檸檬、葡萄、奇異果等，老少咸宜之餘，亦有斂汗止瀉、去暑益氣、生津止渴之功用。

冷水浴招寒氣 溫水更合適

未必人人能「吃苦」，一般消暑方法，如喝冰涼飲品、吃雪糕、冲凍水涼，從中醫角度又是否恰當？

中醫認為陽氣對健康十分重要，而脾胃健康着重脾陽，若脾陽不足，會令水濕運化失常，便會導致很多腸胃問題，盧詠坤指出，「冰凍食物有寒氣，會凝滯在體內，造成寒凝氣滯的現象，當脾胃較虛弱時，濕濁便會內困，不通的氣會引起頭暈、肚瀉、作嘔等不適徵狀」。她亦稱，人體內的陽氣像一團火，如果食物或飲品太冰凍，就會把火撲滅，對身體造成一個不好的狀態。

盧詠坤表示，炎夏之際可以間中吃一點冰凍食物，但盡量少食，而平日已容易有腸胃不適的人，以及老人家和小孩子就應盡量避免，在雪櫃拿出來的食物要在室溫下放一會才入口。

另外，也不要以為吃水果一定是健康之選，盧詠坤表示偏性較大的水果要小心食用，如西瓜，偏涼性不能吃太多，曾經就有病人吃了很多西瓜，希望消暑，反而加重了苦夏徵狀。她建議，性質溫和的水果，如蘋果、梨、奇異果等，都適合一般人食用。

外出之後，回到家中大汗淋漓，當然會想立即開冷氣或者冲凍水涼，但盧詠坤表示，「很熱的時候，皮膚最表層的腠理會打開排汗，若在此時吹涼風或冲凍水涼，會把寒氣引入身體，中醫叫汗出當風，容易引起風寒、感冒」，她建議洗澡用溫水，冷氣則保持25℃左右，與室外溫差不要太大；尤其在現時疫情期間，要注意保持空氣流通，可以在睡前開冷氣，半夜關掉，打開窗戶。

《黃帝內經》有說：「正氣內存，邪不可干。」盧詠坤表示，平日作息定時，增強人的正氣，就可以抵擋外邪侵襲；定時做運動，多排汗，亦有助祛濕。

文：杜欣勇

編輯：梁小玲

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