養生帖：疫境練「虎嘯」 疏肝解鬱結

【明報專訊】近大半年來，因為新冠肺炎的流行，不少病人懼怕前往醫院或診所看病，也不願意外出做運動，經常無所事事「屈居家中」。日復日、月復月，有些人開始發現自己情緒低落、容易疲倦、胃口欠佳、煩躁易怒、睡欠安寧、周身不適，身體疾病愈來愈難康復，甚至感覺世界末日將至。這些徵狀屬於中醫「鬱證」，主要是肝氣不暢所致。

治療「鬱證」的主要方法是疏肝解鬱。中藥、針灸或自我練功，均可取得良好效果。在調治鬱證過程中，需要患者配合，如堅持每日按要求練功，要盡量放鬆自己，盡量迴避讓情緒低落的環境等。介紹一招名為「虎嘯」練功方法，出自傳統自我練功的五禽戲，如能堅持每天練習3至4次，每次約10至15分鐘，對疏解肝鬱很有幫助。

動作（見圖）：

1. 雙手放於兩大腿的褲縫外側，指如虎爪樣，掌心向下

2. 雙爪上托，掌心向上（圖a）

3. 至胸前時，掌心轉向下（圖b），且向下後方外拉（圖c）

4. 如此上托及下拉反覆做

呼吸：

雙爪上托時，吸氣；雙爪下拉時，呼氣。鼻吸口呼，口呼時如虎嘯狀（張嘴如虎在叫嘯，但不需發出聲響，讓內鬱之氣盡量呼出）

意念要求：全身放鬆、去除雜念

作用：平肝瀉火，疏肝解鬱

文：張群湘（香港大學專業進修學院中醫副教授）