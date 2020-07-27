讀者Mail Box：高蛋白質有營飲食 補體力戰癌魔

【明報專訊】問：家人最近確診癌症，準備接受手術、電療和化療，可否介紹一些中醫食療？

答：一般患者在開始療程後，會出現各種副作用，可從食療方面入手，提升免疫力和減輕不適。

戰勝癌症首要有充足的體力，營養飲食是恢復體力最好的加油站，療程最常見副作用是食慾不振，多樣化的飲食可提升食慾。由於化療期間免疫力下降、白細胞減少、消化道潰瘍、脫髮等，可補充高蛋白質食品，如奶類、瘦肉、魚、海參等。

戒「發物」 避咖啡茶巧克力

至於電療期間會消耗津液，出現口乾唇燥，宜多吃養陰生津食品，如綠豆湯、蘆根湯、西瓜、魚、肉、奶、蜂蜜、新鮮蔬果等。

中醫重視戒口，癌症患者治療期間宜戒食「發物」，如牛肉、羊肉、公雞肉、蝦蟹、無鱗魚、芒果、油炸花生等。

然而脾胃乃後天之本，所以忌口不宜太嚴，食譜不宜太窄，須視脾胃消化吸收功能強弱和病情虛實寒熱，來給予必要的食物；可多食用魚類、豬肉和小量雞肉，亦多吃新鮮蔬果，避免飲用含咖啡因飲品如咖啡、茶、巧克力，綠茶是較佳選擇，因為其有抗氧化功效。

除了飲食方面注意外，保持心情舒暢，生活有規律，適當運動鍛煉也可以幫助提升體質，改善病情。

保健湯水建議：

淮山沙參百合牛鰍魚湯

材料：牛鰍魚1條，豬肉400克，淮山50克，沙參50克，乾百合40克，芡實50克，海竹頭30克，無花果4粒，果皮1角，薑片2片，生熟薏米適量，清水 3200毫升

做法：用薑片煎香牛鰍魚；大火煲滾水後下魚和其他材料，轉中火煲1.5至2小時即可

功效：健脾養陰

文：陳翠萍（註冊中醫）