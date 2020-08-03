輕視鼻鼾 引發高血壓兼不舉 睡眠窒息 點止「轟炸」枕邊人

鼻鼾非小事——如果發現枕邊人鼻鼾聲太大，呼吸突然停止，可能是睡眠窒息症的徵兆。（設計圖片，RyanKing999＠iStockphoto）

【明報專訊】鼻鼾聲太大，枕邊人每晚被「轟炸」，患者自己睡眠質素亦欠佳，白天感到疲倦、難以集中精神。​

鼻鼾與很多疾病相關，除了是睡眠窒息症的徵狀，肥胖、鼻敏感、扁桃腺增生都可引致鼻鼾；另一方面，若不及早治療，會增加高血壓、心臟病和不舉的風險。

◆傅：傅邦彥（養和醫院駐院醫生）

◆許：許銳祥（耳鼻喉科專科醫生）

■起牀見攰 因睡眠窒息？

問：打鼻鼾一定是患上睡眠窒息症？

傅：睡覺時，呼吸道肌肉及軟組織鬆弛，使呼吸道收窄，空氣經過上呼吸道軟組織時產生振動而形成鼻鼾。成因有許多，不一定是睡眠窒息症所致，肥胖、睡前飲酒、服用安眠藥、疲倦都可能產生鼻鼾。

鼻鼾是睡眠窒息症其中一個病徵，患者睡覺時不但發出很大鼻鼾聲，還會突然有幾秒沒有鼻鼾、沒有呼吸；有枕邊人會誤以為患者死去，但突然又聽到鼻鼾聲！患者早上起牀會感到頭痛、疲倦、無法集中精神、記性變差、反應緩慢、脾氣暴躁、性功能減退等。如有以上病徵，應盡快看醫生。

■肥胖、鼻敏感、頸短高危？

問：如何診斷睡眠窒息症？

傅：醫生會評估風險因素，例如肥胖、嚴重鼻敏感、扁桃腺較大、下顎較細、頸短及脂肪多，加上伴隨睡眠窒息症病徵，確診機率較高。另外，透過自我檢測問卷，有助了解病人日常生活中譬如看書、看電視、乘搭交通工具時，出現打瞌睡的情况，愈高分代表愈有可能是睡眠窒息症。如有需要，將會安排做睡眠測試，檢查睡覺時是否有窒息現象。一旦確診，便會轉介給專科醫生跟進和治療。

許：專科醫生利用鼻咽喉內視鏡，檢查鼻、咽、喉有否阻塞，再配合睡眠測試及睡眠內視鏡檢查去診斷。睡眠測試是透過儀器監測病人睡眠時的心跳、呼吸血含氧量、呼吸停頓次數和長度，分析屬於輕度、中度或嚴重睡眠窒息。若睡眠窒息指數少於5，即每小時少於5次窒息，屬正常，並非睡眠窒息症。睡眠內視鏡則需要在醫院進行，在麻醉科醫生協助下，使病人進入睡眠狀態，然後將內視鏡放入鼻孔，觀察上呼吸道阻塞的位置，從而決定治療方案及評估手術成功率。

■男性患病比例較高？

問：睡眠窒息症成因是什麼？

許：睡眠窒息症主要分3大類：阻塞性、中樞性、混合性。最常見是阻塞性睡眠窒息症，約佔八成至九成；下鼻甲骨肥大、鼻中隔彎曲、扁桃腺增生、吊鐘肥大、喉嚨軟組織增厚，令呼吸道收窄，都可引起睡眠窒息症；中樞性睡眠窒息症較少見，由於中風、腦部創傷使中樞系統不能發出指令控制呼吸；混合性則是同時患上阻塞性及中樞性睡眠窒息症。

患上此症的高危因素，包括肥胖和年紀大。上呼吸道由鼻腔、口腔到喉嚨，全都是黏膜，黏膜下有皮下組織和脂肪。肥胖人士脂肪增厚，加上睡覺時處於鬆弛狀態，所以呼吸道收窄。而隨年齡漸長，上呼吸道軟組織變得鬆弛，特別容易有睡眠窒息症。此外，下顎比較短小的人，睡覺時舌頭容易向後墜，阻塞氣道。

男女比例方面，有研究顯示30至50歲的人，男性患病比例是女性的兩倍，原因是女性荷爾蒙對上呼吸道及血管有穩定作用。當女性收經後，發病率會與男性相若。當然還有其他風險因素，吸煙、酗酒、肥胖，都會增加發病率。

■側睡減輕鼻鼾？

問：如何治療睡眠窒息症？

許：無論是輕度、中度、嚴重睡眠窒息症，抑或是純粹有鼻鼾，病人首先要改善生活習慣，飲食上要少鹽、少糖、少油；做適量運動，減輕體重從而減低上呼吸道脂肪比例，減少呼吸道收窄的問題。

假如純粹鼻鼾問題，睡覺時可以考慮側睡，減低氣管受地心吸力的影響，從而減少阻塞。輕度睡眠窒息症患者，可使用牙托把下顎拉前，改善舌頭下墜的情况。中度病人則可考慮使用正壓呼吸機，將空氣打入鼻腔和呼吸道，以保持氣道暢通，亦可改善困擾家人的鼻鼾聲。若病人有結構上的問題，如鼻中隔彎曲、下鼻甲骨肥大、扁桃腺增大，或者小朋友常見的腺樣體增大，視乎嚴重程度，病人可考慮手術治療，切除阻塞部分。

■呼吸機不可自行購買？

問：網購睡眠呼吸機或用止鼻鼾貼自救有無效？

許：鼻鼾可能是呼吸道阻塞或其他結構問題，應找醫生診斷，不要自行購買呼吸機！呼吸機是醫療儀器，需要相關認證，市民要留意於市面或網上有售的呼吸機，未必有售後服務和保養，喉管質素可能沒有保證。

至於止鼻鼾貼，原是用於足球員身上，擴張鼻孔以增加空氣吸入量，或可提升運動表現；但用於治療鼻鼾則作用有限，除非患者單純是因鼻腔阻塞。止鼻鼾貼原理是將鼻孔拉開，但患者可能有鼻瘜肉、扁桃腺和軟組織腫脹等問題，「通咗前面，通唔到後面」。

文：丁寶兒

編輯：林曉慧

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