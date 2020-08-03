醫學滿東華：乳癌驚魂

【明報專訊】李小姐哭着走進診症室，一坐下就說：「醫生，我右乳房摸到一粒硬塊，是否患上乳癌？」還未及回應，她再問：「我的孩子還很小，我會死嗎？要做手術嗎？要電療嗎？需要化療嗎？」

發現硬塊 立刻求診

李小姐30歲，已婚，有一個2歲女兒，餵哺了母乳半年，一直十分健康，家族沒有乳癌歷史。可是，她近日得知60歲鄰居患上乳癌，嚇得立刻回家自我檢查，發現右乳房有一硬塊，立刻求診。

根據2017年香港癌症資料統計，乳癌是香港女性癌症病發率第一名及死亡率第三名的疾病。每15名婦女就有1人有可能在一生中患上乳癌。乳癌風險因素包括：直系親屬有乳癌，個人曾患乳癌，曾服用多於5年荷爾蒙補充藥物，較早初經或較遲收經，肥胖及較遲生育。而曾餵哺母乳的女士，特別是多於1年者，則可減低患乳癌的風險。

另一方面，乳癌也非不治之症，大部分早期乳癌患者可以透過手術、電療醫治，及早發現可提高痊癒率。

檢查屬良性 仍需留意變化

雖然李小姐不屬高風險，但為她檢查乳房後發現右邊乳房有硬塊，所以不能掉以輕心，並安排她做乳房X光造影及乳房超聲波檢查，進一步評估乳房硬塊的情况。檢查顯示她的硬塊是良性囊腫，不用抽針，只需定時覆診。李小姐知道自己並非患上乳癌，立刻鬆一口氣。不過，我們仍提醒李小姐每月要自我檢查乳房，如果發現硬塊有變或其他位置有硬塊，應該盡早求診。

除了每月自我檢查乳房外，每1至2年找醫生作臨牀觀察及觸診，可以更有效發現乳房問題。

除了高風險人士，40歲或以上女士都應每2年做一次乳房X光造影檢查，因其可以顯示觸診未能發現或未形成之早期乳癌。如果對檢查報告有懷疑，醫生會建議患者定期觀察或作抽針檢查。

造影也會漏網 自我檢查策安全

不過，乳房X光造影檢查並不能百分百發現所有乳癌，約10%至15%乳癌未能在造影上發現，所以在自我檢查乳房時發現異常，應及早求診並按醫生指示處理，千萬不要因為乳房X光造影檢查報告正常而掉以輕心。

亞洲婦女乳房密度一般比較高，這本屬正常情况。可是，在乳房X光造影檢查上發現乳房密度較高的女士，患乳癌風險也較高，而且病變可能會更難於造影上顯示。因此，這些女士可以跟醫生商討是否需要作進一步檢驗，以策安全。

文：蘇杏儀（東華三院婦女健康普查部主管）