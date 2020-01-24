吾生有杏：院長醫生周記（109）我適合開刀嗎？

【明報專訊】「我虛齡90歲了，還應該開刀嗎？」

何伯患有乙型肝炎，但他很注重健康，每半年便做1次身體檢查。另外他每天都花上1小時運動，數十年來風雨不改。可是最近1次超聲波檢查發現肝臟有1個約2至3厘米的陰影，其後電腦掃描確認那東西是肝癌。

專業意見多 病人愈問心愈亂

對於何伯及家人，這簡直是晴天霹靂，多年來的小心謹慎似乎沒有任何幫助，晚年竟然遇上如此厄運，內心苦惱可想而知。

過去幾個星期他們四出尋求專業意見。有專家認為何伯應該開刀，徹底把腫瘤切除；有專家覺得何伯年紀大、手術風險高，倒不如嘗試用影像介入治療，可以把藥物準確地打入腫瘤，避免開刀，但不能夠保證一次過完全清除腫瘤，藥物也有可能損害周邊正常的肝組織，引發肝衰竭；也有專家相信口服的標靶藥物相對安全，恐怕何伯承受不了其他治療方案。

最後總是人多意見多，愈問愈心亂，而所有專家的共通答案都是「病人自己選擇，我不可以代你作決定」，那份徬徨無助真是不足為外人道。以上都是何伯及家人向我所吐的苦水。

我認識何伯多年，了解他的健康狀態很好，更深知道他不甘心就此被這癌病打敗，只是內心真的害怕，尤其是當醫生把所有可能出現的併發症都毫無保留地告訴他。

選擇自己「甘心」的治療方案

「何伯，醫生沒有水晶球，的確不可能保證任何結果。所有成功或併發症的機率都是統計數字，縱使失敗機率是千分之一，你也可以擔心自己是否就是那千分之一個不幸者。所以如何解讀這些數據都是見仁見智，可以從樂觀也可以從悲觀角度去看事情。我認為最重要的還是選擇一個讓自己『甘心』的治療方案，認識你多年，我明白你不甘心這麼容易被這個癌病打敗。既然如此，我建議你接受手術吧，因為你的腫瘤不大，加上你的體魄很好，所以將會很快復元。當然，任何事情都有可能發生，世事難料，但我相信作了決定後便應向前望。無論結果怎樣，自己及家人也感到無悔。」

了解患者情况 給最適切建議

看着何伯和家人的背影，我感受到那份無奈和無助。在絕大多數情况下，患者和家人都沒有能力去作重要的醫療決定，因為即使相同年紀患上相同的病症，治療方案也可以截然不同。作為醫生，我們可以嘗試了解不同患者的情况和需要，向他們建議最適切的治療方法。相信沒有比這個更能真正地幫助患者和家人了。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮