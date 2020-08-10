罕見婦科癌 徵狀相似 療法大不同

【明報專訊】女性常見癌症中，子宮體癌排名第4、卵巢癌排名第6、子宮頸癌排名第9；而這些常見婦科癌中，有些個案較為罕見，腫瘤同樣生於卵巢或子宮，徵狀也相似，但治療方案卻大不同。

罕見卵巢癌 切單邊卵巢輸卵管 保生育能力

個案1：陳女士，45歲，約10年前確診患上罕見的卵巢腫瘤——顆粒細胞瘤（granulosa cell tumour，GCT）。因為是第1期，亦考慮到生育計劃，所以做了單邊卵巢及輸卵管切除手術。之後一直在婦科醫生處覆診，並沒有復發迹象。最近因為經期有點亂，接受影像檢查時，發現另一邊卵巢有一個4厘米腫瘤，腹腔兩個位置有懷疑轉移的迹象。她被轉介至婦科腫瘤科醫生，因為腫瘤尚可以切除，計劃子宮全切除加剩餘一邊卵巢輸卵管切除手術，兼腹膜腫瘤切除。手術後需要化療。

生殖細胞瘤 病者較年輕

卵巢癌分多類，最常見是上皮癌（epithelial cancer），生長在卵巢的外殼，佔整體卵巢腫瘤90%。另外，有10%屬於非上皮癌類別（non-epithelial cancer），包括：

‧生殖細胞瘤（germ cell tumour），一般發生在30歲前，平均發生年齡16至20歲。

‧性腺間質腫瘤（sex cord stromal tumour），雖然可見於年輕病人，但較多是在接近停經時發生，平均年齡約50歲。性腺間質腫瘤來自分裂細胞群，通常在卵巢母細胞（oocytes）周圍的組織產生。這類腫瘤會產生類固醇激素，病人有可能會出現荷爾蒙分泌過量的病徵。它佔整體卵巢癌3%至5%，而當中有60%是第一期確診；其中一類型就是顆粒細胞瘤。

無論屬罕見、常見卵巢癌，病徵都無異，一般有肚脹、肚痛、經期異常，或因盆腔腫瘤引起壓力而出現病徵如大小便不適。患者必須做影像檢查，包括盆腔超聲波、電腦掃描，若懷疑是晚期癌症可以再加正電子掃描。癌指數在罕見類別中，有針對生殖細胞癌的AFP、HCG、LDH，以及針對顆粒細胞瘤的inhibin。癌症分期則和上皮卵巢癌一樣，第1期局限在卵巢；第2期影響盆腔其他組織，例如子宮或輸卵管；第3期影響淋巴、盆腔以外的腹膜組織；第4期有肺積水或遠端器官轉移。

70%至90%屬第1期

治療方面，有70%至90%罕見卵巢癌屬於第1期。尤其是生殖細胞瘤，病人多為年紀較輕，自然希望保存生殖能力，所以會做切除單邊卵巢及輸卵管手術。但對晚期或停經後女士，一個徹底的子宮及兩邊卵巢輸卵管切除手術，是標準的治療方案。

如果性腺間質腫瘤屬第2期以上，或第1期已存在風險因素，例如第1C期，細胞分化差（poorly differentiated），代表高度惡性、擴散風險較高，就必須接受綜合鉑類化療方案。至於復發病人可採用二線化療，例如紫杉醇綜合鉑類的治療。

而生殖細胞瘤的病人，除了1A期未成熟型畸胎瘤（immature teratoma）和生殖細胞不良瘤（dysgerminoma），其餘都必須接受手術後的綜合化療。有效治療是BEP方案（bleomycin、etoposide和carboplatin），3至4個療程。儘管是復發的生殖細胞瘤，仍有機會對化療敏感（chemotherapy sensitive）而達到根治的效果。

文：張天怡（香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授）

編輯：蔡曉彤

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