衛生處方：遇溺：被忽視的死亡風險

【明報專訊】在香港，遇溺事故並不罕見。根據統計，2018年有36宗因「意外淹溺和沉沒」而導致的登記死亡個案。

為詳細了解遇溺死亡個案的人口特徵和風險因素，衛生署檢視死因裁判法庭由2012至2016年期間登記的193宗被列為「意外淹死」的紀錄，整合及輯錄於去年底公布的《香港遇溺個案報告》。這是本港首份就非故意遇溺事故做的流行病學研究報告，當中分析遇溺問題的規模及嚴重程度，並作出一些建議，鼓勵市民採取適當的預防措施，減少遇溺意外。

55%死者有疾病紀錄

研究顯示，個案涉及142名男性和51名女性，年齡介乎5至90歲，中位數為57歲，65歲及以上人士佔最大比例（35%）；研究亦發現，55%死者有疾病紀錄，當中包括心血管疾病、腦癇、高血壓、精神／行為障礙等。

一般人普遍認為，遇溺只與水上活動有關。然而，此報告指出了一些導致遇溺、卻被忽視的風險因素。例如家居遇溺奪走14人性命（佔193宗遇溺個案的7％）。另外，4宗事故是死者捕撈海產（例如掘蜆）時潮汐水位突變所致。研究亦發現其他可引致遇溺的風險行為，包括：

1. 在惡劣天氣下參與水上活動

2. 單獨水上活動

3. 在沒有救生員的情况下游泳

4. 在水上活動前飲酒

5. 在水上活動前服食毒品

遇溺事故可預防

事實上，遇溺事故可以預防。有醫學研究顯示，透過公眾教育、游泳指導、充分看管（例如幼兒獲父母或其他成年人士看管）、科技設備（例如泳池遇溺偵測系統和洪水預警系統）、法例和規則（例如有關游泳池和渡輪的安全），可預防逾85%遇溺事故。

預防遇溺需要各方面的配合，《香港遇溺個案報告》向公眾及參與水上活動的人士建議合共15項預防遇溺的措施，希望大家可以留意預防措施，並提醒身邊的人提高警惕，避免事故發生。《香港遇溺個案報告》網頁：bit.ly/2DaYdW0

文：容雨豐（衛生署非傳染病處科學主任）