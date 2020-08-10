倒走米水 加藜麥糙米 減醣唔使靠電飯煲

又愛又恨——為何有人對白飯又愛又恨，甚至為減肥而少食澱粉質？白米的主要成分是碳水化合物，為身體提供能量，但攝取過量會引致肥胖。（Koshiro Kiyota@iStockphoto）

【明報專訊】食肆晚上禁堂食，不少人再次變身為抗疫廚神「煮飯仔」。近期流行的減醣電飯煲，聲稱可以減低醣攝取量，被形容為糖尿病患者的恩物。究竟原理和成效為何？控制體重人士推舉的低醣飲食，又是否適用？

不過，營養師對減醣電飯煲有所保留，想控醣減磅，還有其他妙法！

減醣電飯煲 澱粉溶水再隔走

白米的主要成分是碳水化合物，為身體提供能量，但攝取過量會帶來反效果。香港大學專業進修學院生命科學及科技學院課程主任、註冊營養師魏凱怡，以車輛入油作比喻：「汽車沒油便發動不了，但也不能夠入過量至滿溢。汽油入多了，最多都是瀉在地上……可是吃太多碳水化合物時，它不會『漏』出來，反而會在身體儲存，因此要控制攝取分量。」

碳水化合物經消化後，轉化成葡萄糖進入血液，而多餘的葡萄糖會被帶到肌肉、肝臟儲存，以免血液中囤積過多的葡萄糖。糖尿病患者的身體機制未能正常運作，令過多葡萄糖積聚於血液，以致血糖過高。

普通電飯煲也可達近似效果

減醣電飯煲的原理就是在煮飯過程中，將部分支鏈澱粉溶入水中，飯煲再將米水與米飯分離，將飯蒸至熟透，減少飯內醣分。

有說法指「白飯會讓血糖升高，所以不要吃白米」，但魏凱怡指，事實上正常人食用任何碳水化合物之後，血糖都會於1小時內升至最高，餐後2小時血糖會回落至低位，餐後3小時則回復至空腹水平。餐後血糖升高一段時間後慢慢回落，屬於正常現象。衛生署資料指出，空腹時正常血糖值是4至7mmoI/L ，而餐後2小時的血糖值則是8至10mmoI/L。

減醣電飯煲標榜有助控制血糖，聲稱適合患糖尿病人士。其實網上亦有教如何用普通電飯煲蒸出減醣米飯：米煮至半熟，把米水倒去，最後蒸熟米飯。蒸飯原理與減醣電飯煲相若，不過煮飯時間要掌握好，否則生米不能煮成熟飯，或者煮至變粥。

少吃1湯匙飯 可減10克澱粉質

既然已經減醣，是否可以增加食量？魏凱怡斬釘截鐵謂：「不是！1碗飯大約有55克澱粉質，減醣電飯煲大約可去掉10%，約5.5克澱粉質，但你又吃多些飯，豈不是沒有做到減醣效果？」再者，往後如果不使用減醣電飯煲或不再自製減醣米飯，但已習慣了吃多些分量，便會更難控制血糖。

「僅僅將白飯的碳水化合物除去，不是從根源解決問題。」魏凱怡並不否定減醣電飯煲的用處，只不過減醣不一定要用減醣電飯煲，日常也有許多簡單的方法，不但花費較減醣電飯煲便宜，又可從整體上改變生活方式，做到減醣效果。

最直接的方法是減少飯量，從而減少攝取醣類分量。將藜麥、燕麥、豆類、糙米或菜加至白飯，都可降低升糖指數，而且可以減少飯量。1碗飯約5湯匙，若減少1湯匙（約10克澱粉質），已能減慢血糖上升速度，但實際少吃多少才有成效則因人而異，須再觀察身體的反應。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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