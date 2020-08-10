知多啲：生酮飲食減肥易反彈 戒飯未必瘦

【明報專訊】近年不少人推崇低醣飲食來減肥消脂，戒麵、飯、麵包、甜食，甚至是極低碳水化合物、高脂肪飲食模式的「生酮飲食法」。生酮飲食比例通常是5%碳水化合物、75%脂肪、20%蛋白質。一般飲食建議，碳水化合物應佔每日總熱量的45%至65%。

值得留意一點，糖尿病人士的減醣飲食不等於生酮飲食。生酮飲食差不多等於「去碳」，近乎完全不吃含碳水化合物的食物；只不過肉類和蔬菜都含有碳水化合物，所以生酮飲食仍有小量碳水化合物。香港大學專業進修學院生命科學及科技學院課程主任、註冊營養師魏凱怡表示，如果想減醣減重，宜控制比例在大約45%，而不是用極端的方法將醣分攝取量減至極低水平。

副作用：口渴、尿頻、沒精神

不少研究顯示，生酮飲食可在短期內達至減肥效果。但恢復正常飲食模式後，若不配合健康飲食習慣，體重會反彈。此外，亦要留意生酮飲食帶來的副作用，例如口渴、尿頻、沒精神等。「如沒有長期病，健康人士嘗試生酮飲食2星期，我不會太反對，但亦要知道對健康有影響。當然，我不會建議用生酮飲食減肥，因為不需要用這麼極端方法都減得到。」她提醒，食飯對減肥沒有直接影響，「許多人不吃飯都減不到肥，亦有些人吃飯都能減肥」。要達到減肥目的，視乎生活方式，以及整體飲食習慣，並非只針對米飯。