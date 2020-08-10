健康新知：職業治療新方案 助中風護士重拾巧手

【明報專訊】「喂，是芯薇嗎？我是理工大學康復治療科學系的臨牀導師巫姑娘，想跟你約時間來診所接受評估，好商量一下職業治療的方案。」放下聽筒後，我長長的呼了一口氣，自己是鼓起了多大的勇氣打出這通電話。在接手這個案時，令我回想當年老師說我們跟醫生的微妙關係，因為醫生想到新穎的治療方法，都會找職業治療師共同去實行。這次，也不例外。

顱直流電刺激術+強制性運動療法

芯薇（化名）是一名年輕護士，兩年多前她突然昏倒，發現腦內血管瘤破裂引致腦出血。手術過後，漫長的康復治療隨即開始。直至1年前，她的認知功能及四肢活動大致能應付日常生活，由密集訓練變為兩周一次的覆診。隨時間過去，復工日子接近，她擔心自己未能應付護士工作。醫生決定透過經顱直流電刺激術（Transcranial Direct Current Stimulation, tDCS），配合強制性運動療法（Constraint-Induced Movement Therapy, CIMT），希望進一步提升她的活動能力。

就這樣，我收到了轉介信，醫生想職業治療師協助執行這個「新穎」的治療手法，我的腎上腺素立刻飈升。一方面，為能夠使用高端科技幫助病人而雀躍，兩種方法單獨應用於中風康復，效果也有不少文獻支持；但將兩個方法一併使用，是比較新的嘗試，相關研究也不太多。另一方面，也擔心時間上的要求，因為差不多每天都要安排訓練，對患者和我來說，也是一大挑戰呢！

精挑評估工具 了解患者工作需要

看看手上資料，芯薇上肢活動能力其實已不錯，若還需要接受治療，想她對提升手功能有一定的要求。故要小心挑選評估工具，才可準確找出問題所在，亦要細心了解她在日常生活不同角色和崗位上的需要，訂立可行及循序漸進的治療目標。經過一番準備，終於來到評估的日子。除了握力和指力，特意安排了手功能的測試，包括撿起細小物件如萬字夾和使用工具等，因為她若要重拾護士工作，手功能要足夠應付處理針藥及洗傷口，這些都是精確的工作。果然，患側（主力手）力量與精確度都比好手及一般人弱，應付日常生活並沒有大問題，但要應付工作，還得努力訓練。

接受CIMT，患者需每天把好手約束5小時，只能使用患側處理日常活動及訓練。芯薇需在CIMT時接受20分鐘的tDCS，目的在於調節腦神經遞質的活躍程度，從而提升治療效果。治療活動包括肌力鍛煉、精確度訓練、工具使用、煮飯寫字、針筒應用、洗傷口練習等。就這樣，兩個月20多節訓練轉眼就過，她患側手指抓握力提升了5倍，精確度亦提升了三成。經過這有血有淚的訓練，無論是芯薇還是我，都對治療的效果感到莫大的滿足。

回過神來，又收到醫生的轉介信，今次又會是怎麼樣的治療旅程呢？

文：巫崇榆（香港理工大學康復治療科學系臨牀導師（職業治療））