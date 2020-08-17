兒言自得：兒童染新冠 豈止小兒科

【明報專訊】教育局宣布，由於新冠疫情估計會持續至暑假後，全港學校，包括中、小學和幼稚園，雖可按原定計劃於8月或9月開學，但要暫停所有面對面授課和校內活動，改為在家學習，學校可用其他模式，包括網上課堂教學。

在家學習，學生少了師長的耳提面命，也缺乏了和同學相處溝通的機會，無可避免地令他們「學做事」和「學做人」兩方面都打了折扣。但眼見疫情方興未艾，安全第一，當局以防疫先行，可以理解。

反觀染疫人數首屈一指的美國，政府重利輕疫，疫情還未受控便急不及待要全面重開經濟活動，許多國民又視社交隔離如無物，弄到不少州縣疫情反彈，而且染疫人數一波還比一波高。近期看美國新聞，熱門話題之一是學校重開。雖然許多教師及教師工會都認為疫情方烈，現時重啟面授教學，置學生和教師於險境；有教師團體甚至上街示威抗議，要求政府收回復課成命。可是似乎聯邦政府和大部分州政府，以至部分學生家長都不以為然，其中有人認為小孩和成人不一樣，不易受到新冠病毒感染，而且即使受到感染，病情也不嚴重，沒有大礙。用這論據支持重啟面對面授課，是否站得住腳？

欠缺防疫意識 增傳染風險

事實上，新冠病毒可由兒童傳播，已有許多案例證明。今年6月，在美國喬治亞州，363名兒童參加一個兒童營，超過250名兒童在營內感染了病毒，證明了不同年齡的兒童，都容易受到感染。

營內的逾200名工作人員和見習生，亦有人「中招」；這些成年「營友」，入營前都要做病毒測試，只有陰性反應的才容許進營，明顯是在營中受到傳染。整個事件提供證據，兒童除了可以把病毒傳給其他兒童，亦可傳染成人。兒童欠缺防疫意識，亦無可能嚴謹地奉行社交隔離，恢復正常學校授課和活動，肯定大大增加他們的感染風險。即使他們本身病情輕微，他們在家裏和社區播毒的後果卻非同小可，更可以不經意間成了家裏長者殺手。

小孩染疫易患致命併發症

早前，美國和歐洲都有報道，感染到新冠病毒的小孩較容易患上川崎症（Kawasaki disease），法國的研究人員更在今年7月的《刺血針》（The Lancet）醫學雜誌，發表了他們的流行病學研究，提供新冠病毒感染和川崎症有關連的證據。川崎症是兒科重症，病童因為全身血管發炎，會出現發高燒、皮疹、喉炎、淋巴結腫大等病徵，嚴重的更患上心臟冠狀動脈瘤，甚至死亡。最近，美國醫學界發現，新冠感染不但和川崎症有關，甚至會導致更可怕的「兒童多系統炎症綜合症」（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，簡稱MIS-C）。MIS-C是一種身體各部位，包括心、肺、腎、腸胃、腦、皮膚以至眼睛也可能發炎的症病，可導致多器官衰竭，甚至致命，不少患童都要接受深切治療，痊癒後更可能因臟腑受損而患上長期後遺症。

如此看來，新冠病毒不像SARS那樣對兒童網開一面。兒童和成人一樣容易受到感染，也可以把病毒傳染給其他兒童和成人。患童本身也有可能病情嚴重，甚至患上其他致命的併發症。我們切莫在這漫長的防疫抗疫路途上，對兒童感染掉以輕心。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）