知多啲：研究：每日飲無糖汽水 糖尿風險增67%

少吃為妙——註冊營養師張詠曦認為，不論是代糖或糖都應盡量減少攝取，應以少油、少鹽、少糖為飲食原則。（gilaxia@iStockphoto）

【明報專訊】這邊廂，有人說代糖是減肥人士、糖尿病患者的恩物；那邊廂，有人卻說代糖增加患糖尿病風險。究竟誰對誰錯？

「天然代糖」經加工 非全天然

代糖是食物添加劑，為飲品、食物提供甜味，甜度比砂糖高出幾十至幾百倍。如預先包裝食物使用了任何甜味劑，成分表上須列明確實名稱或國際編碼系統編號。有商家標榜出售的是天然代糖，是否更優質？澳洲註冊營養師張詠曦表示，所謂天然代糖雖然取自天然植物，但生產過程涉及大量加工程序，絕非全天然。因此，營養師一般以零熱量和低熱量甜味劑區分，前者一般沒有任何營養素或熱量，後者通常是果糖、糖醇類。

零熱量（0 千卡）

˙三氯半乳蔗糖 sucralose

˙醋磺內酯鉀 acesulfame K

˙西克林美 cyclamate

˙甜菊糖 stevia

低熱量（1克約4千卡）

˙阿斯巴甜 aspartame

˙果糖 fructose

甜味刺激胰島素反應增食量

代糖甜度高，用量極小已達到所需的甜味。以廣泛使用的阿斯巴甜為例，1克的甜味大約相等於200克砂糖；而1克阿斯巴甜的熱量只有約4千卡，200克砂糖則約有750千卡，差不多等於3碗白飯。「代糖不會被身體吸收，可謂『直入直出』，亦不會引致血糖上升。」

不過，雖然代糖熱量低，但也不能多吃。Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics於2011年一份文獻回顧指出，代糖甜味更濃，會刺激胰島素反應，令血液中的糖分儲存在細胞，但由於代糖不會令血糖上升，有可能導致血糖過低和食量增加。文獻又提到，動物實驗發現老鼠服食代糖後，熱量攝入和體重都增加。張詠曦提醒，老鼠和人類的新陳代謝不同，作用於人類身上或有異。

此外，2009年Diabetes Care的研究發現，每日飲無糖汽水的人，患代謝綜合症和二型糖尿病風險分別增加36%和67%。張詠曦認為，不論是糖或代糖都應盡量減少攝取，鼓勵少油、少鹽、少糖的飲食原則，因為經常食太甜的食物，味蕾適應後會對其他較清淡的食物失去興趣，可能間接引起飲食不均衡或偏食問題。