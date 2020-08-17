醫賢心事：工作失魂 成人也會專注力不足！

【明報專訊】不要以為只有小孩子才會專注力不足，成人也可以有專注力的問題。首先解釋一下，很多精神疾病也可引致專注力的問題，最常見的焦慮症、抑鬱症，或是簡單的失眠也可以影響專注力。但如果是真正的「專注力不足」，應該在童年讀書時，問題已開始浮現，而且在人生不同時期、活動，例如學業、工作、社交也會出現專注力的問題，即使情緒穩定，專注力不足的情况也會持續。

成人專注力不足的患者，大部分在兒童時期已出現徵狀，只是沒有被發現。專注力不足徵狀可以是「遊魂」，即是好像在聽別人說話，但是集中力已經不知道飄到哪裏，因此不能記着別人說話的重點、指示或要求；當患者做一些沒趣，或者要用腦的事情時會覺得特別困難，想逃避、不願意做，而做的時候亦容易放棄，或出現一些大意的錯誤。這些表現常常令人覺得患者無心工作、不上進，因而他們工作不順利和不穩定。某些患者亦會有衝動的性格，情緒比較火爆，遇上壓力時容易焦躁，和伴侶相處亦容易出現爭執。

不代表必定一事無成

專注力不足的患者也可以是成功人士，因為決定我們成功與否還要視乎其他因素，例如情商、智商等因素。有些專注力不足的患者，從小到大比別人付出更多時間閱讀，雖然效率很差，但也在某程度上可以彌補專注力不足的問題。但因為這樣容易產生壓力，很多時會產生焦慮，引起併發的情緒問題。當然，亦有一些工作，例如是創作、銷售、市場推廣等，比較着重創意和溝通技巧，因此對專注力不足的患者影響較小。

專注力不足的病徵雖然可能不明顯，但對事業、人際關係等始終有影響，亦容易引發其他情緒問題。專注力不足是可以治療的，若懷疑自己專注力有問題，便找醫生談談吧。

文：何浩賢（精神科專科醫生）