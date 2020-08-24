醫路同行：血管球瘤藏甲牀 手指痛上膊頭

【明報專訊】任職機艙服務員的張小姐，6年前開始右手食指頭一直隱隱作痛，痛楚漸漸蔓延至手臂，尤其在冰冷的機艙內，更感痛楚刺骨，對工作影響很大。同事見她手指全無異樣，更誤會她是裝病偷懶。張小姐四處求醫，也找不出原因，醫生初時擔心她因工作壓力導致精神緊張，只給她開病假休息。幾經檢查後，才發現原來張小姐的食指甲牀下，長了一個3毫米球狀血管球瘤。

體積小過5mm 中青年女性較多

血管球瘤又稱「血管神經性肌瘤」，由血管球細胞構成。血管球是我們皮膚下一個正常組織結構，少於1毫米，藏於真皮下，尤其在指甲牀下數量較多；它由小血管組成，被密集的神經纖維覆蓋，負責調節體溫和控制局部血壓。

血管球瘤是因為血管球組織增生，形成小瘤塊，體積微小，很少超過5毫米，多出現在中青年人，女性患者又比男性多。約七成血管球瘤生長在手指甲牀下，有時也會生長在肌肉甚至內臟。病因可能與基因、家族史或局部創傷有關。如果發生在指甲下，仔細觀察也許會發現有淡紅或紫藍色的小塊。

血管球瘤病徵較典型，約80%患者有自發性、間竭性、放射性劇痛，疼痛可由手指傳到肩膀。臨牀上幾乎所有患者受到輕微觸碰即誘發疼痛，65%患者對寒冷十分敏感，約30%人的指甲會變形，半數人的手指骨頭會被侵蝕，亦有少數人有交感神經錯亂徵狀，如手出汗、手震等。血球管瘤屬良性，惡性病變非常罕見。

手指「怕凍」 碰一碰就痛

以下3個臨牀測試，可判斷是否患上血管球瘤：

1. 用筆嘴按壓痛楚位置，會找到一個一觸即發的細小痛楚位置

2. 將指頭的血液推向手掌方向，再用小繩子箍住手指底部，之前筆嘴觸碰到感疼痛的位置，痛楚會減弱

3. 手指浸冰水即引起劇痛

除了臨牀測試，多普勒超聲波（Doppler ultrasound）或磁力共振等影像檢查，亦可協助找出2毫米或以上的血管球瘤。

切除最有效 無礙指甲美觀

徹底切除血管球瘤是最有效的治療方案，手術在局部麻醉下施行，醫生把指甲揭開，切開甲牀後便可清晰看到血管球瘤，在顯微鏡下可確保完全切除腫瘤及準確縫合甲牀。張小姐在手術後終於擺脫纏擾6年的刺痛，指甲也長得如昔日美觀，重拾歡顏。

文：黃詠儀（香港中文大學醫務中心骨科專科醫生）