「自製發燒」增免疫力？無根據！

無助抗疫——醫生指「自製發燒」並非真正「發燒」，不涉及免疫系統反應。只有當外來細菌或病毒入侵，才導致下丘腦指揮調節體溫，幫助身體「打仗」。（monzenmachi@iStockphoto）

【明報專訊】出門戴口罩已成為香港人新習慣，而進入食肆、商場前量度體溫亦成了疫情下的日常。探熱的方法五花八門，紅外線體溫探測儀一度成為搶手貨，有探耳、探額到探手心，由遠距離走過熱像儀至近距離用探熱槍瞄準。紅外線如何探測體溫，有幾準？

近日有藝人在社交媒體聲稱，做完紅外線桑拿「加強身體免疫力提升體內健康溫度，呢個時候非常之重要」。「自製發燒」增強免疫力，究竟有沒有科學理據？

適度發燒 助擊退細菌病毒

發燒有不同成因，常見是身體受到細菌或病毒侵襲，免疫系統抵抗外來感染所產生的反應。香港中文大學醫學院公共衛生及基層醫療學院教授黃至生指出，下丘腦（hypothalamus）具有調節體溫的功能，當身體受到外來細菌或病毒入侵時，下丘腦便會指揮身體產生或保留更多熱能，以調高體溫，幫助身體「打贏仗」。體溫上升不利於有害病毒和細菌在體內存活，令它們活躍程度減低。因此，適度發燒在某程度上是一種自我保護。

發燒可分為低燒（37.5至38℃）、中燒（38至39℃）、高燒（39至40℃），方便醫生診斷和監測，觀察發燒有沒有改善或惡化。「發高燒」是一個表徵，可能反映有較多病毒和細菌入侵，身體的機制作出回應，需要較高的溫度抵抗。黃至生舉例，病人有咳嗽和痰，伴隨高燒的話會懷疑是否流感或肺感染；如果是低燒或沒有發燒，便會考慮是否普通傷風。

紅外線儀器小心灼傷壞眼

紅外線除了可用作探熱，坊間有產品聲稱能以紅外線提升體溫，「自製發燒」提升免疫力，箇中又有無科學根據？香港理工大學應用物理學系副教授曾遠康指，紅外線一般用作紓緩痛症，改善血液循環。所謂以紅外線「自製發燒」，原理是將光波射入身體，用紅外線在短時間、大面積地增加體溫，「原理如曬太陽（即紫外光）後身體會變熱一樣」。他續指，要令身體溫度上升有很多方法，如敷暖水袋就是以導熱（conduction）形式令體溫暫時上升。

曾遠康認為，雖然紅外線可令體溫上升，但是否能藉此「自製發燒」，甚至增強免疫力則有保留，因目前未有科學實證這類醫療保健產品的功效。他提醒，紅外線有不同波長及能量，市民使用紅外線相關的儀器前應仔細閱讀說明書，更不能以紅外線直射眼睛；若接觸紅外線的距離太近或時間太長亦有可能會灼傷。

黃至生表示，飲大量熱水、冲熱水涼、浸溫泉，同樣可以令體溫計測量出比較高的讀數，即所謂「自製發燒」，但並非真正「發燒」，不涉及免疫系統反應。只有當外來細菌或病毒入侵，才導致下丘腦指揮調節體溫。他提醒，暫未有大型隨機對照研究支持體溫升高可以提升免疫力，市民毋須刻意令自己「熱血澎湃」。均衡飲食和保持良好生活習慣，身體免疫系統便可更有效對付病毒和細菌。

文：姚穎彤、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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