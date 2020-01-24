吾生有杏：院長醫生周記（112）：向前看

【明報專訊】很快又是新學年開始。因着疫情的緣故，今年很多安排和以往都有所不同了。迎新活動移師網上舉辦，課程簡介以視像會議方式舉行，開課後很多課堂也將變成線上教學。

不少活動都因為疫情取消或擱置，我和許多同事都感到十分可惜。大學生活，人和人之間的相處和互動最彌足珍貴。大O細O、組爸組媽，真的可以說是人生其中一個最重要的回憶，當中建立的友誼更往往是一生之久。轉為線上舉行，會不會少了我們最重視的human touch呢？

首次舉行網上迎新，雖然未必可以沿用以往的活動模式，但相信憑着同學的創意，virtual O Camp可能帶來前所未有的驚喜。

關關難過關關過

在疫情下，人們常常講「新常態」。是的，這個疫情改變了生活的許多範疇，例如學習和工作模式、人與人之間的交往等等。與其無了期的等待疫情過去，重回以往的生活模式；倒不如切實地面對當下環境，發揮創意，利用嶄新方法去解決眼前的境况和困難，說不定會有意想不到的進步和得着。

人，總是要向前看的。長輩常說「關關難過關關過」，內裏蘊含着生命的韌力和對未來的樂觀積極，值得我們學習。

過去一年香港也經歷着許多做夢也沒想過的事。這段日子，身邊很多人都在談移民，也有很多人把子女送到海外讀書。我相信無論在哪裏生活，都有各自要面對的挑戰和困難，很難說在哪裏生活一定較好。去或留，都有各自的原因。或許香港真的已不一樣了，但如果要留下，就讓我們向前望，展現我們的韌力，期盼這裏會成為更耀眼的「東方之珠」。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮