中風復康 抓緊半年黃金期 在家密密練 外出散步無難度

【明報專訊】中風病人腦部受損，神經細胞壞死，以致失去若干活動或自理能力。神經組織需要長時間復元，病人要接受長期復康治療。但當患者出院後，接受專業訓練的機會相對減少，在家持續訓練，對復康有相當大的幫助。

對中風患者來說，以往能輕而易舉做到的動作，病後卻感到吃力，甚或完全失去控制能力，有部分患者更有嚴重後遺症，終日受頭暈纏繞，無法走出家門。曾見過中風患者除了失去健康，也失去工作，為家庭帶來經濟壓力，更甚是影響家庭關係。而面對突如其來的轉變，心中難免焦慮及擔憂，因此為患者提供身心靈的關顧不容忽視。

40天內最有效 年內仍可進步

幸而現今香港中風治療和復康服務的水平不斷提高，不論是缺血性中風或是出血性中風，亦能得到合適的治療，增加患者復康的機會。除了即時的藥物治療外，中風後的復康亦非常重要，有文獻顯示，中風後40天內做復康運動最有效，而黃金復康期是中風後首3至6個月。

大約八成中風患者都會面對活動能力下降的問題，例如肌肉無力、肌肉張力過高而引致痙攣、身體重心傾側、難以舉起手及提腿等，這些問題同時影響了患者的自我照顧能力及日常活動。正因如此，在黃金復康期要做密集及針對的訓練，才可以改善活動能力，提升患者自理能力及減少併發症；若病情處理妥當，6個月至1年內仍會有進步空間，所以患者不應因過了黃金復康期而放棄訓練。

病發8月堅持訓練 盼放下拐杖

曾有患者告之：「我已中風8個月，以為自己不能再提升活動能力，助行器要永遠伴隨；但再繼續復康訓練後，我感到耐力及活動能力有所提升，現在有信心可以用拐杖外出步行，希望以後連拐杖也不需要用。」由此可見，持續的復康運動為中風患者帶來改變及盼望。

文：姚憶然（聖雅各福群會註冊物理治療師）

編輯：林曉慧

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