姿治通鑑：中年起鍛煉防痛症 長者也可舉重

【明報專訊】都市人工作繁忙，生活壓力沉重，再加上久坐、缺乏運動等不良習慣，難免出現長期痛症問題。當年紀漸長，身體機能慢慢退化，痛症問題更難根治。正因如此，物理治療的痛症處理服務具有一定需求。

復康運動矯正姿勢

完成物理治療後，痛楚得以紓緩，但過一段時間後，痛楚總會再找上門，究竟出現什麼問題？可能在治療中缺少了一個相當重要部分：復康運動訓練。

在探討復康運動的重要前，首先要了解一下痛症是如何衍生。

1. 不良姿勢：若長期維持同一錯誤姿勢，肌肉長期處於過分縮短或延長狀態，肌肉不勝負荷便會響起警號

2. 動作發力錯誤：常見於搬運工作，一般人會偏向使用上肢發力，但較理想應借助下肢與軀幹發力，減輕只由小部分關節負擔大部分重量所產生的勞損風險

3. 肌肉力量或耐力不足：鍛煉肌肉力量與耐力是提升身體負荷能力的另一要素，以增加應付日常生活需要的能力

不少人認為接受傳統手法或電療便能改善長期痛症，但更重要是提升身體機能以減低痛症重複出現。物理治療除包括傳統手法治療外，亦包括復康運動矯正錯誤動作，提升日常生活如走路、上落樓梯等所需肌力、活動幅度與協調能力。

舉重減緩關節退化

預防勝於治療。當步入中年以至老年，更需要加強運動鍛煉，減緩肌肉流失與關節退化速度。外國研究指出，膝關節退化患者的痛楚程度與身體能力有一定關係，意思是痛楚會隨身體機能變好而減少。但很多人會疑惑，年長人士不適合做舉重運動？但現實是，外國長者玩舉重，其舉重重量比香港業餘健身愛好者更重。在適當訓練下，長者可以先從自身重量訓練入手，打好基礎，逐漸提升舉重重量，自然更得心應手。

文：蘇文浩（香港中華基督教青年會二級物理治療師）