狂飲牛奶 美顏變爆瘡

奶類製品——芝士、乳酪同屬奶類製品，面油較多、常長暗瘡的人還是可免則免。（資料圖片）

偏寒飲品——雖然坊間有指豆漿較牛奶適合亞洲人，但中醫提醒，豆奶及豆漿同樣偏寒，是否適合代替牛奶要視乎個人體質。（Puripat1981@iStockohoto）

不宜多飲——中西醫均指出，飲用過多牛奶或令暗瘡惡化；中醫更認為，屬痰濕或陽虛的人本身脾胃較差，若飲用太多牛奶會容易肚瀉。（設計圖片，模特兒與文中提及疾病無關，halfbottle@iStockohoto/明報製圖）

【明報專訊】疫情之下，罩不離身，焗出滿臉暗瘡！暗瘡是不少人自青春期便要面對的煩惱，過去認為牛奶可令皮膚白滑，但近年外國不少研究指出，暗瘡爆發可能與用作美顏護膚的牛奶有關。

西醫提醒，飲牛奶有益但要適可而止；中醫認為，飲太多牛奶會阻礙脾胃運化，令身體濕熱加重。

■中醫說：「暗瘡與濕熱有關，飲用牛奶會令體內濕濁加重。」

◆牛奶補養滑腸 瘦削便秘可飲

問：中醫怎樣看牛奶？什麼體質的人適合飲？

古：中醫醫籍稱牛奶為牛乳，據隋唐名醫孫思邈所著的《千金方》記載，牛奶「味甘，微寒，無毒」，能補虛損，有益肺胃及生津潤腸。另外，牛奶性寒質滑，屬血肉有情之品，按中醫理論，牛奶既有補養之效，亦可滑腸，適合身形瘦削、營養不良、體質較燥且便秘人士飲用。

◆滋膩傷脾胃 痰濕陽虛不宜飲

問：什麼體質的人不適合飲牛奶？

古：「痰濕」和「陽虛」的人脾胃較虛寒，不適合飲牛奶。痰濕者身形比較肥胖、容易有痰，又易疲倦；而陽虛者臉色較白，容易怕冷，手腳經常不溫暖，大便亦較稀爛。雖然牛奶可補虛，但亦是滋膩食物，會阻礙脾胃運化，體內濕濁，則容易腸胃不適；而屬痰濕或陽虛的人本身脾胃較差，故應避免飲用屬性偏寒的牛奶，以免肚瀉、痰濕內生。

◆加重濕熱 暗瘡更紅腫

問：牛奶與暗瘡有關嗎？

古：中醫認為暗瘡成因是濕熱，當中受先天父母遺傳、後天飲食習慣及作息影響。香港大部分人體質較濕，而寒熱虛實夾雜的情况常見，脾胃功能因濕氣重未能正常運作，會導致水液在體內停滯，令體質偏熱者的濕熱之邪加重，形成暗瘡。而飲用牛奶正正會阻礙脾胃運作。當脾失健運，水液停滯令身體之濕加重，使暗瘡問題惡化；以屬熱底的人為例，他們暗瘡偏紅，膿頭亦較明顯，當飲用牛奶後濕熱加重，暗瘡會變得更紅。

◆豆奶豆漿偏寒 代替牛奶看體質

問：豆奶或豆漿代替牛奶可行嗎？如選擇脫脂奶會否好一點？

古：豆奶和豆漿均用黃豆製作，《中醫食療》中提到，黃豆性味甘、平，亦有大量蛋白質及脂肪，不少坊間說法指豆漿較牛奶適合亞洲人。惟豆奶、豆漿和牛奶同屬偏寒食物，能否代替牛奶要視乎個人體質而定。

另外，雖然脫脂奶經過人工處理，脂肪比例較少，但其含糖量較全脂奶高；在中醫看來，味甜食物亦屬滋膩，如進食太多高糖分的食物，亦容易令暗瘡出現。

■中醫：飲用貼士

◆薑汁撞奶 中和寒性

中醫認為奶類製品傷脾胃，故應少吃；加上一般人都習慣飲凍牛奶，凍飲阻礙脾胃功能運化，導致暗瘡問題加重。仁濟醫院葵青區中醫診所註冊中醫古詠彤建議，有暗瘡的人可以多飲紅豆薏米水或淮山水，紅豆養顏，而薏苡仁利水滲濕、淮山健脾養胃，可排走身體濕氣，改善脾胃運化功能，從根源解決濕熱引起的暗瘡問題。

不過如要飲用牛奶，可以在牛奶中加入薑汁，因薑屬溫性食物，可中和牛奶寒性，令其變成比較平和的食物，減少對脾胃傷害。

◆薑汁撞奶

材料：

鮮奶250毫升、薑2片

做法：

1. 把鮮奶倒進小鍋中，用慢火煮熱

2. 磨薑汁2茶匙，放於碗中

3. 鮮奶加熱至80℃，立即倒進盛載薑汁的碗中

4. 不用攪拌，鮮奶靜置5至10分鐘，即成

■西醫說：「牛奶含有天然激素，令油脂分泌增加。」

◆長暗瘡 每日最多飲1杯

問：皮膚科醫生怎樣看牛奶？

陳：牛奶含豐富蛋白質，有脂肪、乳糖及鈣質，是提供身體營養的其中一個途徑。雖然牛奶對身體有益，但從皮膚醫學的角度來看，飲用牛奶不宜過多，有研究指出，攝取過多牛奶或其衍生產品會令油脂分泌增多，容易引發暗瘡。本身面油分泌多，或有暗瘡問題的人仍可飲用牛奶，但一般建議每日不要飲多於1杯（即約250毫升）牛奶。

◆油脂加劇招痘痘

問：近年有研究指青少年飲牛奶會令暗瘡惡化，理據何在？

陳：牛奶及奶類製品本身含有天然激素「類胰島素生長因子1號」（IGF-1），加上牛奶含動物蛋白，進食後會促進IGF-1的分泌；IGF-1會令油脂分泌增加，加劇暗瘡問題。青少年油脂分泌本來已因荷爾蒙變化而變多，當他們飲用牛奶後，體內的IGF-1增多，分泌更多油脂，會更易有暗瘡。值得留意的是，雖然成年人暗瘡病發率比青少年低，但有研究指約5%成年人受暗瘡困擾，故面油較多、常長暗瘡的成年人也應避免食用過多奶類產品。

◆爆瘡忌吃太多芝士乳酪

問：為避免暗瘡，是否要戒飲奶類？

陳：有暗瘡的人都不宜進食過多奶類及其製品如芝士、乳酪等。

另外，進食碳水化合物後，身體會分泌胰島素消化碳水化合物，分泌胰島素的同時會產生IGF-1，增加油脂分泌，引發暗瘡，故建議暗瘡嚴重的人不應攝取太多碳水化合物，包括飯、麵、粥、意粉及糖。

◆米奶堅果奶 高碳水化合物

問：改飲豆奶、植物奶代替牛奶，可行嗎？

陳：豆奶蛋白質豐富，可代替牛奶，而無糖或低糖豆漿亦是不錯的選擇。惟要小心植物奶，如米奶、堅果奶等，碳水化合物含量較豆奶高，故以植物奶代替牛奶應適可而止。

■西醫：選購貼士

◆留意標籤 揀低糖純牛奶

為解決暗瘡問題，不少人也會從飲食着手，戒食辛辣、煎炸等油膩食物，更不惜戒飲牛奶。惟牛奶的副產品繁多，為了擁有白滑肌膚，乳酪、芝士等奶類製品又應否少吃？如果有需要飲牛奶，又有何飲食貼士？

香港大學內科學系名譽臨牀助理教授、皮膚及性病科專科醫生陳俊彥指出，飲用牛奶最重要適可而止，分量不可過多。其次，在選擇牛奶時，最好選擇純牛奶產品，而非牛奶飲品。他指市面有不少牛奶均加入水果味道吸引小朋友，但這類牛奶飲品的添加劑及香料會較多，家長應留意食物標籤，選擇糖分含量較低，較少添加劑的純牛奶。

◆古：古詠彤（仁濟醫院葵青區中醫診所註冊中醫）

◆陳：陳俊彥（香港大學內科學系名譽臨牀助理教授、皮膚及性病科專科醫生）

文：姚穎彤

編輯：梁小玲

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