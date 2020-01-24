吾生有杏：院長醫生周記（113）：人生若只如初見

【明報專訊】我自小已是一個漫畫迷，可惜少年家貧，只可以在馬路邊剪髮時才有機會閱讀漫畫。當年流行的街頭漫畫是充滿暴力色彩的《小流氓》。那些年是中國功夫及本地漫畫熱的時代，於是《龍虎門》的王小虎、《中華英雄》的華英雄及《風雲》的聶風便陪伴我長大。

上了大學後，我便漸漸愛上了日本漫畫，現在還收藏整套《城市獵人》。漫畫主角孟波表面上是個放蕩不羈的私家偵探，骨子裏卻黑白分明、鋤強扶弱。他經常嘲笑女助手惠香是個「男人婆」，其實他對惠香既是一往情深，卻又把愛埋於心底。上一代的男人可能都是這般不輕易顯露自己的內心世界吧。

在漫畫世界中，我印象最深刻的還是《男兒當入樽》及《叮噹》。《男兒當入樽》描述一班高中生，為追求全國籃球爭霸的浪漫夢想，流盡不少汗水與淚水。主角櫻木花道是個大情大性的男孩子，他本是個對籃球一竅不通、被眾人嘲笑的門外漢，但他眼裏只有全國爭霸及令他着迷的晴子小姐，終於他成為最傑出的籃板王。其實故事的中心思想就是堅持那顆拼搏、打不死的赤子之心。雖然道理很簡單，可是在現實世界裏願意為夢想堅持到底的人還是少數。

「即使重新來過，我還是會選擇你」

論創意、論人情味，我還是首推《叮噹》。叮噹是一隻來自未來世界的機械貓，與大雄這個呆呆笨笨的孩子建立了真摯的友情。當了科研工作多年，我總覺得叮噹口袋裏的科技產品充滿創意及令人歡喜雀躍。如果可以的話，我相信很多人都想乘坐叮噹的「時光機」返回以前的香港……

叮噹與大雄的故事流傳很多不同結局，我曾經閱讀過一個版本是這樣的： 「當大雄年老病危之際，他勸叮噹返回未來世界過新生活。但大雄死後，叮噹並沒有回到未來，反而坐時光機返回與大雄初次相遇的時刻，重新再開始他們的緣分。」

在我心中，這些漫畫角色都有血有肉、至情至性。他們眼中的摯友或意中人，總是十年如一日，猶如初見。

人與人的相處，起初大都是美好的。隨着經歷多了、風雨多了、摩擦多了，當初的美好漸漸褪色，慢慢地便冷淡下來，最後靜靜轉身而去，不留下一點痕迹。

但願人生若只如初見，叮噹說：「即使重新來過，我還是會選擇你。」

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮