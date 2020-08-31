養生帖：自我按摩法 積極抗疫

【明報專訊】時值長夏，新冠疫情未息，民眾多居家避疫。除了常規的消毒防護，這裏介紹幾種簡便易行的積極抗疫方法。

長夏按穴健脾 提升抵抗力

中醫認為，長夏季節對應中醫五臟之脾，暑濕當令，影響人體消化吸收功能。《黃帝內經》中也說「濕氣通於脾」，暑濕困遏脾胃，易出現食慾不振、脘腹痞滿、消化不良，甚至腹瀉便溏等。脾失健運，水穀不歸正化，蘊濕生痰，還會出現咳嗽咯痰。所謂「脾為生痰之源，肺為貯痰之器」。此時，應以調整中焦健脾理氣、祛濕化痰為主，兼顧調理上焦、下焦，打開正氣之門，提高機體抵抗力來防病抗疫，可選擇易學易用的自我按摩法。

1. 掌摩膻中法：

膻中穴為氣會，胸中宗氣所聚之處，位於兩乳頭連線的中點，軀幹前正中線上。用手掌根部或全掌作有節律、緩和的環形撫摸，手法宜輕柔，按摩至局部有較明顯溫熱感為佳。此法有助寬胸理氣化痰。

2. 掌摩中脘法：

中脘為胃之募穴，又為六腑之會，位於上腹部正中，在胃的體表投影區域中。用手掌面緊貼中脘為中心的胃脘部，順時針方向環形撫摸，力度宜輕柔，不帶動皮下組織，按摩至局部有明顯溫熱感為佳。此法有助益氣和胃、健脾化濕。

3. 掌摩神闕法：

神闕即臍中，是先天的結蒂、後天的氣舍，一穴聯通先後天，是常用的推拿、艾灸保健穴。用手掌面緊貼神闕為中心的臍部，並按順時針方向作環形撫摸，力度宜輕柔，按摩至局部有明顯溫熱感為佳。此法有助調和胃腸、通調三焦、強身健體。

4. 按摩足三里法：

足三里是胃的下合穴，也是著名的強壯補益腧穴，位於膝關節下方、外膝眼（犢鼻穴）下三寸，左右各一。先用食、中指指腹按於穴位上，作有一定滲透力的圓形運動，以約每分鐘50次的速率，連續做150次。然後將中指指腹放在穴位上，以手腕發力由輕到重點按至局部能承受的最大力度，重複並連續點按150次，最後再輕揉或捶打穴位2至3分鐘。此法具有調理脾胃、通經活絡、補益氣血、提高機體免疫功能的多方面作用。

以上按摩方法可自行操作，每日1次，若能堅持一至數月必好處良多，但不可在過飢過飽時施行。

文：甘君學（香港大學專業進修學院中醫副教授）