手腳痹痛 傷肌傷骨定腦病？ 復康科全面檢測 揪出元兇

神經傳導檢查——以電流刺激手腳運動神經和感覺神經，檢測肌肉和感覺神經的反應。（BanksPhotos@iStockphoto）

【明報專訊】手腳麻痹、疼痛、無力，背後原因眾多，可以是肌肉、關節、筋腱出問題，或是頸椎、腰椎受壓所致，亦可以是大腦中樞神經出問題或神經發炎。究竟找家庭醫生、骨科，還是腦神經內科？應該照X光還是磁力共振？復康科專科醫生兼具骨科、內科、腦神經科等不同專科訓練，抽絲剝繭，揪出痹痛根源。

◆岑：岑健（養和醫院急症科專科醫生）

◆周：周志平（復康科專科醫生）

■中年病人多 最怕中風？

問：家庭醫生不時遇到手腳痹痛的病人求診，如何處理？

岑：因手腳痹痛求診的病人，尤以中年人為多，他們最擔心是中風。作為第一線的家庭醫生，會詳細問診，掌握更多臨牀徵狀，例如：痹痛是突然出現，或已持續數月？是漸進式愈趨嚴重？從而判斷病情緩急，有沒有中風的可能。其次會了解病歷，例如：以前有否出現類似情况？有沒有慢性病？最近有沒有因意外跌倒或曾做手術？然後會做基本檢查，檢查肌肉神經、肌肉力度，以及痹痛之處有否影響活動能力，從而估計是肌肉、關節、骨骼或神經出問題。

■針拮=神經痛？出疹=生蛇？

問：家庭醫生會做什麼檢查？什麼情况需要轉介到專科？

岑：首先要檢查痛楚位置、痛楚性質。以神經痛為例，病人會出現如針刺、閃電般的尖銳痛感；若同時皮膚有紅疹，較常見情况是「生蛇」（帶狀疱疹），醫生會處方抗生素、止痛藥紓緩病情，讓病人好好休息、睡眠，改善免疫力，1星期後覆診看病情有無改善。

若沒有紅疹，並非生蛇，無故出現的神經痛未必可即時斷症。

單以上肢痛症為例，病因眾多，可能是腕管綜合症、神經瘤擠壓，或因血管發炎、糖尿病引起的神經痛，須轉介到其他專科進一步評估，並透過驗血、超聲波、電腦掃描或磁力共振檢查幫助斷症。

遇上較複雜的個案，可能涉及骨科、內科等不同專科，家庭醫生會轉介至復康科。因骨科醫生主要針對骨骼、筋腱問題，若病人是免疫系統出問題或神經病變，骨科未必檢測到。而復康科能多方面評估，從而檢測究竟是神經系統抑或肢體、脊椎部位出問題。

■先分痛楚似火燒定觸電？

問：病人因手腳痹痛、乏力來到復康科，如何診斷？

周：復康科醫生先要掌握病人詳細病歷，再做詳細的肌肉、關節、神經系統等檢查。病歷方面，首先要分清痛楚性質，到底是隱隱作痛，或突然出現、突然消失，似火燒、觸電的神經痛。若痛感源於肌肉、關節或筋腱，靜止時會好轉，郁動時則痛楚增加；亦要留意痹痛位置是屬單一還是多個部位，從而估計屬局部位置的問題，或是一個整體疾病。例如：腕管綜合症多數只有手麻痹，若病人雙手、雙腳同時麻痹，則可能是一個全面性的病，如糖尿病的神經病變。

根據病徵、臨牀檢查結果，推斷問題根源。若屬肌肉關節問題，一般會做影像檢查，如電腦掃描或磁力共振。若懷疑是神經系統問題，則須檢查神經功能，常見如肌電圖檢查、神經傳導檢查等電生理檢查。

■復元後仍繼續痛？

問：止痛藥，治標不治本？

周：藥物須小心使用，若病人不經醫生處方胡亂買藥，藥石亂投，錯用可能有毒性，影響健康。處理痛症，醫生會根據不同程度的疼痛，處方合適藥物，大致分為3類：

‧一般肌肉關節痛：不太嚴重的疼痛，普通止痛藥物如撲熱息痛，已能解決問題。

‧肌肉、關節或筋腱發炎：撲熱息痛效用不大，或須處方非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。

‧嚴重痛楚：如斷骨、手術、傷口等嚴重疼痛，可能須配合嗎啡類止痛藥，如tramadol、morphine。

如疼痛斷定為神經系統問題，稱為神經痛，可採用抗腦癇藥，如：普瑞巴林（pregabalin）。另外，抗抑鬱藥如：去甲替林（nortriptyline），醫學界已沿用數十年，亦有效紓緩神經痛。

處理疼痛，醫學界建議及早偵查疼痛根源，盡早以合適藥物控制痛楚，以免不斷將疼痛信息由手腳傳遞到脊髓神經，從而對神經系統產生永久改變，導致他日即使已清除疼痛根源，病人仍會因神經系統過度敏感而發展成慢性痛症。

■復康科檢查痛症更全面？

問：復康科與骨科有什麼分別？

周：復康科訓練包括骨科、內科、腦神經科、痛症科、電診（電生理診斷科），與骨科有不少重疊之處，但復康科醫生不做手術。復康科醫生能全面評估病人的情况，除了肌肉關節問題外，亦能評估因神經系統引起的問題。不少骨科疾病與神經系統疾病互為影響，二次大戰後，不少軍人於戰地中因爆炸、槍擊所傷，除了傷及肌肉、關節，手腳及脊髓神經亦受損，當時因不少傷兵兼有骨科及神經系統疾病，情况複雜，故發展出復康科。

最近有一個建築工人求診，手部麻痹、腰痛、左腳無力、垂足（腳掌無法抬起）。他曾到家庭醫生求診，接受磁力共振檢查後發現椎間盤突出、椎管狹窄，轉介至骨科做鬆解手術，但手術後垂足情况並無改善，兩手愈來愈麻痹。後來轉介至復康科做神經系統檢查，發現四肢周邊神經都出問題，左腳垂足亦並非椎間盤壓住神經所致，而是周邊神經發炎。一切源於病人自體免疫系統出問題，患上嗜酸性肉芽腫多血管炎，只需要服用類固藥控制血管發炎，卻白白做了一個無需要的手術。

文：吳穎湘

編輯：林曉慧

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