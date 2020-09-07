安寧頌：晚期病人厭食勿勉強 迎合喜好以食傳情

少食多餐——晚期病人因為身體不適及情緒影響食慾，醫生會建議病人吃高蛋白質、高熱量及容易消化的食物，少食多餐。（設計圖片，模特兒與文中提及疾病無關，kazoka30＠iStockphoto）

【明報專訊】晚期病人因身體不適及情緒影響而食慾不振。針對他們厭食徵狀的管理，包括以下幾方面：

1. 營養諮詢

第一步是與晚期病人及家人溝通。從食物種類入手，防止病人出現營養不良。為了讓病人在日常飲食上吸收足夠營養，醫生通常建議病人進食高蛋白質、高熱量及容易消化的食物，亦宜少食多餐。如經諮詢後，病人吸收的營養仍未能達標，會建議服用營養補充劑，例如營養奶、營養飲品、蛋白粉等。

值得注意是，坊間經常流傳透過戒口、斷食或一些極端飲食方式去「餓死腫瘤」，這些方法未經研究證實，不但沒有科學根據，更會導致營養不良，恐怕得不償失。

2. 治療可逆轉因素

造成「無胃口」成因很多，某些成因在適當治療後可以逆轉，包括：

．腸胃不適：病人可能因惡心想吐、胃脹、消化不良、便秘等，令胃口減少。這些徵狀或與生活及飲食習慣有關，例如因為吃了不容易消化的食物而引起胃脹、消化不良，亦可能因為行動不便、活動量減少而造成便秘。

．口腔問題：受到疾病或治療副作用影響，病人出現口腔潰瘍或發炎等，令進食時痛楚。病人亦有可能因為舌頭出現厚厚脷苔，影響對食物味道的覺知，食而無味，因而降低食慾。

．其他身體及情緒問題：疼痛、疲倦等徵狀都會影響胃口。另外，情緒不安、焦慮、憤怒、憂鬱等，都會令病人將進食放在次要位置。嚴重的話，病人甚至會因情緒問題而出現厭食徵狀。

若能及早識別及妥善處理上述問題，可有效提升病人的進食意欲。

3. 了解癌症惡病質 提升生活樂趣

隨病情惡化，病人食慾不振的情况愈來愈明顯。癌症厭食症惡病質（cancer anorexia cachexia）是其中一個導致病人食慾不振的情况，此時身體進入分解代謝（catabolism）階段，無法單純通過補充營養來逆轉，病人體重漸減、肌肉和脂肪流失、胃口變差及厭食情况只會逐漸加劇。

除了晚期癌症，受惡病質影響的晚期疾病還包括慢阻肺病、腎衰竭、心臟衰竭等。由於病人的活動能力會同時下降，他們需要消耗的能量都會比正常人低。病人毋須太多能量，只需足夠能量去維持心跳、呼吸等身體機能運作便可。

除非病人食道或腸道有阻塞，歐洲臨牀營養與代謝學會及美國臨牀腫瘤學會都不支持使用鼻胃管或以靜脈注射方式提供營養。這些營養補充方法不但沒有預期效果，靜脈注射方式更增加感染或併發症風險。

在教育病人及家人有關癌症惡病質資訊時，醫生會同時與家人重新釐定照顧目標，讓家人明白自己的責任不是增加病人食量、體重，而是要提供病人喜歡的食物，令病人感受到樂趣，提升生活質素。當目標變得清晰後，病人和家人為「食」而感到的壓力及困擾也會減少。

周旋於食與不食 影響關係

病人和家人往往對「無胃口」有很多誤解，例如以為「無胃口」純粹是病人主觀感覺，只要鼓勵病人進食，他便能夠多吃一點，完全忽略導致食慾不振的生理或心理因素。有時候，病人和家人甚至會周旋於進食與否，影響雙方關係，又犧牲了病人生活質素。

事實上，若病人持續出現「無胃口」，最理想做法是盡早告知醫生，了解原因，再由醫生對症下藥及作出有效管理。若病人情况可以逆轉，可及早介入；若情况不可逆轉，亦要對病人多一份理解及體諒，而非強迫他們進食。另外，病人及家人切勿過分將「無胃口」視作正常，或只單單留意治療進度及其他身體徵狀，而錯過可以改善病人生活質素的機會。

無論醫護人員或病人家屬，都應該改變思考角度，將重心放到病人生活質素方面。比起增加食量，尊重病人喜好反而顯得更加重要；與其強迫病人進食，不如把時間心機花在食物的選擇上；可減少衝突，也可增進溝通，以「食」傳情。

文：陳煒嬋（基督教靈實司務道寧養院紓緩醫學專科醫生）