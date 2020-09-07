親子溝通：忌說「諗咁多無用」 免窒礙抒發

用心聆聽——家長可利用積極聆聽和反映式傾聽等溝通技巧，讓子女知道自己在聆聽和明白對方，再鼓勵他們尋找解決方法。（Tomwang112@iStockphoto）

【明報專訊】疫情之下，教師遙距授課，評估學生情緒有難度；父母子女一起待在家的時間多了，應要多關心子女情緒，把握機會提升親子關係。香港教育大學幼兒教育學系講座教授、兒童與家庭科學中心總監鍾杰華建議家長，可利用積極聆聽（active listening）和反映式傾聽（reflective listening），讓子女知道父母在聆聽和理解他，了解他的感受、困難所在；以不批評的方式回應，重述子女的意思和內容，並盡量使用他原來的情緒詞彙，然後鼓勵他嘗試解決困難，或是找同學溝通協作。在朋輩的互動過程中，加深對自己的認識，有助提高自尊心、自我概念，從而使用正面方法處理問題。

積極、反映式傾聽 引導解決問題

兒子：「我唔識做匯報啊……」

媽媽：「哦！你唔知點樣入手做匯報，所以覺得好煩係咪啊？」

兒子：「我好驚會做錯啊！」

媽媽：「你好擔心自己做得唔好犯錯。」

此時，家長可以慢慢引導他找出問題所在，以及可嘗試的解決方法。例如可以試着問：「我們會不會早點想一下匯報內容？或者挑選一個喜歡的題目去做……」

切忌說「這些很簡單！」或是「等媽咪做啦！」

若真的解決不了，家長才給予提示：「你覺得這樣做好不好呀？」

香港撒瑪利亞防止自殺會自殺危機處理中心主任何永雄指，家長是子女重要的支持點，應該關心子女的情緒，營造有商有量的氣氛，否則當子女遇到困擾，可能寧願跟朋友甚至陌生人說，都未必會跟父母說，「這很難寄望子女在人生交叉點、重大生死關頭會跟父母說」。當子女有情緒的時候，要讓他抒發，避免一些詞句例如「唔好諗咁多，諗咁多都無用㗎啦」，反而窒礙情緒抒發。抒發過後，大家再一起找出路，讓子女知道父母支持他；但切忌從父母角度出發「點條路畀佢」。

一則新聞感想 暗藏輕生念頭

假如子女暗示或明示有輕生想法，父母不要避而不談，以為「唔講就無事」，有可能低估危機。「這些輕生想法可能一直在他腦海浮現，即使父母不談論，這想法依然存在。」何永雄舉例，子女在新聞看到有人交通意外離世，可能說：「這樣死了什麼煩惱都不用想，好似都幾好呀……」雖然不是談及子女本人，但這可能已經是一個暗示。他提醒，不要否定當事人的痛苦，亦並非要認同他以輕生來逃避痛苦的做法。先讓子女知道父母明白他的感受，之後的關懷和鼓勵更加事半功倍。若發現子女對未來「好灰暗」，感到沒有將來，就要特別小心，這是輕生者常見的心理狀况，有需要可向社工或防止自殺機構求助。

■24小時防止自殺求助熱線／情緒支援

˙香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

˙撒瑪利亞會24小時熱線：2896 0000

˙醫管局精神健康專線：2466 7350

˙社會福利署熱線：2343 2255

˙生命熱線：2382 0000

˙明愛向晴軒：18288

˙利民會：3512 2626

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