巧用傾斜、槓桿省力 拔河識排陣 扯贏大隻佬

【明報專訊】拔河又稱「扯大纜」，是不少人的校園生活回憶。一般以為和大隻、重磅的人組隊會較易勝出，但原來重量只是其中一項有利因素。拔河除了要擁有力拔山兮的力量，其實還比併物理知識的應用，決勝關鍵包括身體傾斜角度、運用槓桿原理來省力等；就連隊友如何排隊，背後都涉及力學法則。今期請來拔河教練、運動及物理專家分析當中的科學原理。

「後位」繩繞身 助「拉手」發力

拔河分室外及室內比賽，賽制有每隊2人、4人及8人，按隊員總重量劃分級別。比賽時雙方隊員分別握繩子兩邊，繩子中央有紅色標誌，開始時標誌和地上的中心線對齊。中心線相隔4米外的兩邊分別設有決勝線，當把紅色標誌拉至各自的決勝線上為勝。比賽一般採3局2勝制，每局時限約10分鐘，一旦逾時仍未分勝負，根據國際賽例須重賽，直至分出勝負。

拔河選手稱拉手（puller），負責用手拉動繩子；排最後的隊員叫後位（anchor），負責把繩子繞在身上，利用身體後傾拉緊繩子，令拉手們較易發力拉動繩子。

■運動分析

「靜力」防守 「肌力」進攻

香港教育大學健康與體育學系助理教授周志清從運動科學角度出發，分別用「靜態」和「動態」來解釋拔河的靜力動作和肌力動作。他指肌力動作屬動態動作，向後步行時透過髖、膝、踝關節的屈伸來產生力量。至於靜力動作時身體雖然保持靜態，但其實也會使用肌肉力量，透過收縮全身肌肉，固定各關節以保持姿勢穩固。

訓練方法方面，他指深蹲或全蹲都有效訓練整體肌肉力量，適合日常練習；但當臨近比賽前，建議練習跟比賽模式接近的動作，例如拔河時常出現的1/4或1/8微蹲姿勢，針對練習有利熟習作戰姿勢，提升臨場表現。

■科學分析

利用槓桿原理 身體後傾產生力量

香港理工大學應用物理學系講師詹國龍解釋，人體重心大概在肚臍附近，身體向後傾斜即利用槓桿原理產生力量。選手腳掌接觸地面的位置是支點，肚臍附近是力點。選手執繩、身體站直時，人體重心（力點）在支點的正上方，這時候繩子（重點）沒被拉動。當身體後傾，人體重心會偏離支點的上方而產生力矩，因而拉動繩子。當選手身體愈向後傾，力點和支點上方的水平距離會愈遠，所產生的力矩會愈大，拉動繩子的力量會愈強。他說支點對拔河來說十分重要，假設兩個太空人在太空對拉一條繩子，兩人會因腳底沒反作用力而撞在一起。

˙愈後傾 愈大力

力點和支點的水平距離愈遠，所產生的力矩會愈大。

˙愈高大 愈着數

高大的人通常腿較長，其人體重心位置，即肚臍附近（力點）跟腳掌和地面（支點）的距離會較遠，身體以相同角度後傾時，會較矮小的人產生較大力矩。

˙全隊同步後傾佔先機

隊友向相同方向拉繩，所發出的力量可以相加，如果同時後傾身體可產生更大力量。一開賽全隊同一時間後傾就最理想，可佔先機；若前方隊員後傾的時間較遲，其體重會成為後方隊員的負擔，因而會耗損部分力量。

˙執繩貼近肚臍較慳力

拉繩時雙手伸直，把繩子貼近肚臍位置，借助身體後傾會較慳力。如果把繩子抬高至腰以上位置，偏重使用手臂力量，未能善用身體後傾所產生的力矩，會容易疲勞。

˙八字腳削弱力量

選手拉繩時，雙腳腳尖要和隊友對齊，一同指向正前方。如果呈內或外八字腳，向後拉時力量有可能偏離正後方，會因力量方向偏差而削弱力量。

■專家意見

周志清（香港教育大學健康與體育學系助理教授）

詹國龍（香港理工大學應用物理學系講師）

謝承志（香港拔河代表）

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

■有片睇

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