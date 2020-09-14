醫路同行：抑鬱、行為異常 或早發認知障礙

【明報專訊】據世界衛生組織資料顯示，全球約有5000萬認知障礙症患者，每年新增1000萬宗病例，即每3秒便有1宗確診個案。醫院管理局資料顯示，本港65歲以上人士患認知障礙症的比率估計為5%至8%，80歲以上患病比率估計達20%至30%。不少人以為認知障礙症是「老人病」，其實此症也會影響壯年人。如果患者在65歲或之前出現認知障礙，醫學界稱為「早發性認知障礙症」。這類認知障礙症較為罕見，香港亦未有正式統計。據海外研究顯示，每10萬人就有約42名早發性認知障礙症患者。以香港約750萬人口計算，即估計約有3000名患者。

38歲已可病發

認知障礙症（dementia）只是一個統稱，涵蓋多種引致認知功能下降的疾病，其中較為人熟悉的阿茲海默症（alzheimer's disease），約佔七成。早發性認知障礙症成因則更廣泛，包括額顳葉型認知障礙症、路易體認知障礙症及罕見的遺傳基因疾病等。中大醫學院腦神經科團隊分析了2012至2018年間，因認知功能問題獲轉介到腦神經科專科門診的65歲或以下病人。研究了93名病人，最常見病因為阿茲海默症（約70%），其次為額顳葉型認知障礙症（約20%）。他們的平均發病年齡約58歲，最年輕的病發時僅38歲，患有代謝異常遺傳疾病「尼曼匹克症」。

有人以為認知障礙症患者只會「無記性」，其實認知功能還包含判斷、組織、語言、情感等，不同疾病會影響大腦不同區域，病徵亦會大相逕庭。最常見的阿茲海默症主要影響大腦海馬體，海馬體主管短暫記憶力，因此初期徵狀主要為「無記性」。至於額顳葉型認知障礙症主要影響額葉（負責思考與決策）和顳葉（負責語言），患者未必有明顯記憶衰退，但可能會做出有違常規行為或出現明顯語言障礙。此外，早發性認知障礙症患者往往伴有抑鬱等情緒問題，要準確找出認知功能變差的成因更為困難。

過往接觸過不少病人，有人仍需供養家庭，亦有人剛退休準備享福。他們初現病徵時，自己及家人都未必即時聯想到認知障礙症，往往要經年累月才能找出病因。因此，雖然目前未有根治認知障礙症的方法，但詳細的分析及準確的診斷，對病人及家屬仍非常重要，既可讓他們釋除疑慮，亦有助及早為將來作出適當安排。

現時本港對早發性認知障礙症的診斷、治療及支援服務也較為缺乏。針對某些罕見疾病（如尼曼匹克症)，即使有藥物可延緩病情，但患者往往礙於藥物註冊和藥費等問題，未必能得到相關治療。期望日後透過科研發展、建立病人登記名冊及加強公眾教育，可為診治認知障礙症帶來新突破，並推動政府的政策配合。

文：區頴芝（香港中文大學醫務中心腦神經科專科醫生）