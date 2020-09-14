戴外科口罩運動 汗濕黏實 易暈易傷

【明報專訊】防疫限制進一步放寬，部分運動場所、健身室重開。戶外運動可豁免戴口罩，但室內運動必須戴上口罩。

疫情之下，做運動保持身體健康，與防疫同樣重要。惟面上口罩除增加運動時的不適，汗水沾濕也令口罩失去防疫保護，兼且阻礙呼吸，內地曾有人戴口罩跑步「爆肺」的個案。戴口罩做運動究竟有什麼風險？

口罩濕 阻散熱易中暑

戴口罩做運動有何問題？香港中文大學矯形外科及創傷學系系主任、運動創傷科主任容樹恒指，做運動時呼氣及吸氣量變大，呼氣時釋出二氧化碳，若戴口罩做運動，除了較侷促，部分二氧化碳亦會累積在口罩內，令人不斷吸入二氧化碳，或導致頭暈。另外，運動時身體靠皮膚、排汗及呼氣來散熱，若戴口罩做運動，呼出有水分的氣體，不但會令口罩變濕，影響透氣度，更會影響身體散熱，容易出現中暑、心跳加速等徵狀。

容樹恒又表示，口罩被汗水弄濕，不但降低防疫能力，亦會因而緊貼面部，甚至凹陷至「魚嘴」形，令人不舒服；往往需要邊做運動邊調整口罩，有可能因分心或反應不及而引致意外受傷，曾有人在踏單車時用手調整口罩而「炒車」。另外，有心血管疾病及慢性病，如心臟病、高血壓、哮喘等，都不太適合戴口罩做運動，因他們身體對環境的適應能力較弱，戴着口罩做運動，有可能令疾病發作。

研究：心率升10% 提早疲勞

香港浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德，早前與中大運動醫學團隊合作，找來23名健康人士，於實驗室內跑步機以每小時4公里的速度步行6分鐘，分別量度戴口罩和不戴口罩下，心率及主觀感覺疲勞指數（rate of perceived exertion，RPE）的變化，研究已在7月發表於The Asia-Pacific Journal of Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation and Technology。

研究發現，戴口罩做運動的心率一般上升5%至10%。戴口罩時心率和RPE分別為每分鐘128下和12.7；沒戴口罩心率和RPE則分別124下和10.8。RPE量表參考自Borg Scale，從6到20來描述自己的勞累感，6代表「沒有勞累感」，20則代表「非常、非常辛苦」。一般來說，將評分乘以10便大約等於當時的心率。研究結果反映戴口罩做運動會使心跳率上升，以及提早出現疲勞。雷雄德警告：「不能小覷這4下！」是次測試者平均年齡約33.8歲，但對於50、60歲人士，這幾下心率差別就更大。健康人士、運動員，心跳加快幾下未必會有問題，但體質較弱、長期病患、呼吸系統有問題的人而言，有可能引致不適或暈倒。

「嗍大啖氣」 增心臟負荷

成人在靜態時，通氣量（吸入或呼出空氣量，ventilation）約每分鐘5公升，做中等至高強度運動時則達30至50公升，但戴上口罩會影響通氣量。「戴口罩時大啖吸氣、呼氣，你都會感到口罩頂着！」這會刺激交感神經系統，促使身體「嗍大啖啲氣」提高呼吸頻率，令心臟負荷增加。而且口罩阻礙二氧化碳排走，二氧化碳積聚讓人疲倦。雷雄德提醒，提早出現疲勞有可能增加受傷風險。以行山為例，原先有體力行5小時，但戴着口罩行山可能3小時已感到疲累，導致抽筋、失足等潛在風險。若要在運動時戴上口罩，宜將運動強度調低。

吸二氧化碳易攰 宜調低運動強度

一般人沒有專業監測儀器，該如何判斷運動強度？容樹恒指，用運動手表量度運動時心跳率，再計算自己的最高心跳率（220-年齡），可估算運動強度。以40歲人士為例，最高心跳率為220-40（年齡）＝180下／分鐘，當運動時心跳率達最高心跳率的50%，即每分鐘90下，屬低強度運動，如拉筋、伸展；達最高心跳率60%屬中強度運動；70％至80%屬高強度級別。

如沒有量度心跳率的器材，亦可用「講話測試」粗略估算運動強度，若運動時可講出完整句子，屬低強度運動的標準；但如果氣喘、未能講出完整句子，已屬高強度訓練。

文：李祖怡、姚穎彤

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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