運動口罩：內置口罩架、氣閥設計 減呼吸不適

【明報專訊】為運動訓練而設的口罩，與外科口罩有何不同？戴外科口罩又可否提升訓練效果？中大矯形外科及創傷學系系主任容樹恒指，坊間運動口罩大致分為3類，分別是用納米技術的布口罩、內置口罩架的運動口罩，以及聲稱有高山訓練效果的低氧訓練口罩。他認為第1、2款口罩在設計上可減少戴口罩做運動時的不適，如口罩濕了不會過於緊貼面部，有較多空間呼吸；雖然暫時未有科學研究證實這類型口罩可否令運動時呼吸較暢順，過濾效果亦不及外科口罩，但如有需要在健身室做運動，可以使用這類型的運動口罩。

至於聲稱有高山訓練效果的低氧訓練口罩，浸大體育、運動及健康學系副教授雷雄德表示，這些口罩令運動時呼吸通氣受阻，呼吸辛苦一點，但有別於高原訓練。在海拔2500米左右，因大氣壓力改變，空氣含氧量大約下降至15%，在此環境下訓練可提升攝氧能力。但在海平面，空氣含氧量大約是21%，即使戴上口罩，攝入空氣的含氧量都沒有改變。容樹恒亦指無科學根據，證明這些口罩可增加身體血紅素同紅血球，「對心肺功能、（身體）帶氧量影響是零」。這種口罩透氣量較低，或因此令人產生做高山訓練的錯覺，「戴一般口罩也有同樣效果」。

未必阻隔病毒細菌

雷雄德補充，運動口罩主要功能是鍛煉呼吸肌肉，例如橫膈膜、肋間肌等胸腔肌肉。「吸氣呼氣需要運用到這些肌肉，戴上訓練口罩阻礙空氣出入，於是呼吸肌肉『做多咗嘢』，達到鍛煉效果。」1990年代起的研究發現，呼吸肌肉提早出現疲勞，會影響跑步表現。雷雄德表示，任何口罩只要阻礙吸氣和呼氣，理論上都有鍛煉呼吸肌肉的效果。部分運動口罩有氣閥設計，可以調節透氣度，有別於外科口罩。但市民要留意，運動口罩未必有阻隔病毒和細菌功能，應佩戴外科口罩防疫。