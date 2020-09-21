查閱污染物水平——理大最新研發的監測系統，配合智能手機程式，可即時查閱身處室內空間的污染物水平。（林若勤攝）

【明報專訊】最近有研究指，長期於室內燒香會影響認知能力。

無論是傳統拜神 ，點燃香薰蠟燭、塔香或香薰油；燃燒過程不但釋出香氣，還夾雜其他物質，可能引致室內空氣污染。《明報》聯同理大屋宇設備工程學系，利用「快速室內空氣質素及耗電量監測系統」測試不同類型的香氣產品（圖）。究竟傳統拜神香、標榜少煙少味的環保香，或天然提煉香薰油，哪種最「毒」？

監測系統助分析新冠空氣傳播

快速室內空氣質素及耗電量監測系統，是香港理工大學新研發的監測器，除了能監測室內空氣質素，也配備「空氣病源追蹤模式」及「室內換氣率計算」功能，能偵測示蹤氣體濃度分佈，以及空氣中污染物流向，有助分析新冠病毒的空氣傳播途徑，10月開始用作監測公共屋苑排水通風管釋放的氣溶膠（aerosol）分佈。理大屋宇設備工程學系副系主任及副教授梅國威期望，監測系統未來可於社區廣泛應用。

明報×理大 測試香品燃燒釋出物

早前中大醫學院研究證實，長期於室內燒香會損害大腦功能及削弱認知能力。

《明報》邀請梅國威，聯同博士研究生曾子媛，利用監測系統量度不同類型香品燃燒時釋出的懸浮粒子（particulate matter）及總揮發性有機化合物（TVOC）。測試在實驗室內進行，樣本包括塔香、環保香、天然沉香、天然精油、香薰蠟燭，監測儀器分別置於距離樣本約0.3米和1.5米。

塔香表現最差 環保香「良好」

測試結果發現（見右表），塔香表現最差，PM10濃度由起始時20.29微克/立方米，5分鐘後升至223.17微克/立方米，升幅逾200微克/立方米；TVOC濃度則介乎583.12至695.73微克/立方米，稍微超出標準。

聲稱微煙的環保香，測試期間肉眼不見有煙釋出，氣味亦較柔和不刺鼻；燃燒時，PM10濃度介乎21至35.83微克/立方米，室內空氣質素屬「良好級」；TVOC濃度亦沒有超標，每立方米少於600微克，屬「良好級」。而另一款天然沉香，TVOC濃度則稍微超標，數值介乎581.67至732.32微克/立方米。其餘樣本的PM10及TVOC均沒有超標。

釋出微粒 影響呼吸系統

雖然有樣本超標，但梅國威認為數值未算「好恐怖」。他強調是次測試香品款式少，不能一概而論，建議消費者選擇信譽良好的品牌，香燭燃燒時「眼望無煙、鼻嗅無味」為佳。

長期接觸或吸入高濃度VOCs可增加過敏風險，致癌物質甲醛是其中一種；而且燃點香燭釋出微粒，吸入肺部可影響呼吸系統健康，直徑小於2.5微米的塵粒甚至可穿透入血。

■忌風扇後方燒香

家居環境有別於實驗室，通風及換氣效果未必如測試環境般強，懸浮粒子及揮發性有機化合物有可能囤積室內，造成污染。對於經常拜神燒香的人，梅國威建議：

●燒香時打開窗戶，保持空氣流通

●購買短小和幼身香燭，減少燃燒時間

●留意香燭擺位與室內風向；例如

‧在抽氣扇附近燒香，加快把煙排走

‧不要在風扇後方燒香，令污染物吹散全屋

‧避免空氣氣流先經過香燭，再吹向自己

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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