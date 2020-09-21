知多啲：血管疾病長者燒香更損腦

【明報專訊】走入香火鼎盛的廟宇，眼淚鼻水流不停，皆因香燭釋出污染物質，包括懸浮粒子、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、揮發性有機化合物、醛和多環芳香烴，正是室內空氣污染的主要來源。除了令人眼睛痕癢、皮膚過敏之外，還會損害腦部和認知功能。香港中文大學內科及藥物治療學系客座副教授及臨牀心理學家黃沛霖，引述刊於Alzheimer's & Dementia的研究，長期暴露於高濃度PM10懸浮粒子中，增加患上阿茲海默症及血管性認知障礙的風險；而醫學期刊Stroke的研究顯示，長期暴露於空氣污染環境，例如住宅靠近主要道路，可增加腦萎縮及患上腦血管病的風險。

黃沛霖的研究亦證實，長期於室內燒香會損害長者大腦功能及削弱認知能力。是次為期3年的觀察研究，對象為65歲長者，比較有／沒有在室內燒香習慣的差別。結果發現，燒香組在整體認知能力、思考能力、視覺空間感和記憶力的表現都較差，他們的認知表現在追蹤3年後仍然持續較差狀態。磁力共振掃描顯示，燒香組的腦部功能連結較弱；在與血管疾病相關的認知障礙風險方面，本身患有血管疾病如糖尿病、高膽固醇或腦小血管病的人，燒香組的認知能力影響更大。