吾生有杏：院長醫生周記（116）我適合開刀嗎？（後記）

【明報專訊】還記得於8月初我在本欄提及年屆90、患有肝癌的何伯嗎？

何伯不幸患上早期肝癌，雖然有機會把腫瘤完全切除，但他年事已高，手術的風險可想而知。何伯及家人四出尋求專業意見，可是人多意見多，愈問愈心亂，所有專家的共通答案都是「病人自己選擇，我不可以代你作決定」。

當日我建議何伯選擇一個讓自己「甘心」的治療方案，就是無論結果怎樣，也要感到無悔。由於我認識何伯多年，所以我主張他接受手術。可是何伯及家人並沒有因我的說話而作出決定，徬徨無助的感覺還是不斷地困擾着他們。

數星期後，何伯及家人再次向我求診，還是問着同一個只有水晶球才有答案的問題。何伯重複地說：「陳醫生，我們相識廿年了，你要保住我條命啊！」望着他一家人，我深深地感受到生命是多麼的脆弱及無奈，禍福從來都不是我們可以掌管。

陪伴病人走過死亡幽谷

我不禁向他們說：「直到今天，我還是主張何伯接受手術。其實我真的沒有水晶球，但是我願意分擔何伯的苦惱，因為我知道被迫做決定很痛苦，我也可能要為自己的建議承擔後果。試想想，萬一何伯因為開刀而發生嚴重併發症或致命，我必定感到十分難過，個別親人亦可能埋怨我誤導甚至追究責任。縱是如此，我也無畏無懼。假若何伯是我的家人，我的選擇還是一樣。」話畢，我轉頭對何伯說：「何伯，放心開刀吧，陳醫生會睇住你！」

今早病房內遠遠傳來一把熟悉的叫聲：「陳醫生！我開咗刀啦，你睇！」原來是何伯！他邊說邊揭開上衣，驕傲地展示他肚皮上3個細小的傷口給我看。何伯中氣十足，滿面笑容。我問他：「傷口痛嗎？」何伯說：「小意思，唔多痛！」昨天外科團隊利用微創手術為何伯成功切除腫瘤，他只留在深切治療部觀察半天便轉回普通病房，相信再多幾天便可以回家。

死亡可怕，獨個兒面對死亡的威脅更可怕。醫生未必能夠令每個生命起死回生，但願我們都能夠陪伴病人走過死亡幽谷，不論結局如何，讓他們不再感到孤單和恐懼。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮