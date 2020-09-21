炒單車濕碎？斷脊椎癱一世

螺絲固定——爆裂粉碎性骨折或彎曲伸展型骨折患者，因全個椎體受損，穩定度受影響，通常需要動手術，以螺絲固定脊椎。（作者提供）

單車意外每年2000宗——根據運輸署統計，香港每年單車意外數字約有2000宗，當中鎖骨和手腕骨折最常見，而脊椎骨折可引致終身殘廢。（設計圖片，模特兒與文中提及疾病無關，Toa55、kumikomini＠iStockphoto）

【明報專訊】單車是近年非常熱門的運動，老少咸宜。香港運動員如黃金寶、李慧詩在國際賽事的卓越成就，進一步帶動單車熱潮，每年香港單車節吸引數千名單車愛好者參加。

不過，根據運輸署統計，香港每年單車意外數字約2000宗。單車速度可以相當高，時速可達50至60公里；單車意外，常見是骨折，當中鎖骨和手腕骨折最常見，而脊椎骨折可引致終身殘廢。

脊椎骨折是嚴重創傷，屬於高能量受傷。大家不要以為脊椎骨折只發生在交通意外或高處墮下，其實不少運動也可以引致脊椎骨折。最近一名青年競速滑冰運動員，於一次海外比賽中，被對手撞到，滑向外牆，背部受創，引致胸椎骨折。幸好只是壓迫性骨折，沒有傷及神經，需要休息3個月及接受物理治療，便可康復。

但不是每個運動員脊椎創傷都是這般幸運。德國「單車女王」禾高（Kristina Vogel），是2012年女子團體競速賽及2016年女子爭先賽奧運金牌得主，於2018年一次單車訓練中發生意外，以時速60公里撞向石屎賽道，脊骨重創，第七節胸椎斷裂，中樞神經受壓，以致胸口以下的身體失去感覺，半身癱瘓。

時速可達60公里 最常傷鎖骨手腕

單車是近年非常熱門的運動，老少咸宜，又不用特別場地，只要有一部單車即可。再者，香港相繼出現出色單車運動員如黃金寶、李慧詩。他們在國際賽事的卓越成就，進一步帶動單車熱潮。近年香港舉辦單車節吸引數千名單車愛好者參加，可見單車深受香港市民熱愛。新冠病毒疫情擴散，亦令踏單車成為市民大眾假日消遣好活動。

不過，大家千萬要注意安全。根據運輸署統計，香港每年單車意外數字約有2000宗，這顯示踏單車亦是高危運動之一。關於單車意外，常見是骨折，當中鎖骨和手腕骨折最常見。因為單車速度可以相當高，在公路飛馳可以達時速50至60公里。一旦發生意外，後果不堪設想，其中脊椎骨折甚至可引致終身殘廢。

脊椎骨折根據受傷位置可分為頸椎、胸椎和腰椎骨折。而依嚴重程度，可分為（見圖1）：

1. 壓迫性骨折（compression）

較低能量下引致的骨折，侵犯椎體前半部，神經創傷 的機率較小，受傷椎體較穩定

2. 爆裂粉碎性骨折（burst）

高能量墮下所致，整個椎體出現骨折粉碎，碎骨有可能壓迫神經，引致神經痛損傷。脊椎支撐會受影響造成畸形

3. 彎曲伸展型骨折（flexion-distraction）常見於緊急煞車，腰背高速前後移動引致脊椎骨前後完全斷裂，有如罐頭開蓋一樣，神經及內臟都有可能受創，脊椎亦會不穩定

4. 脫骱型骨折（fracture-dislocation）是最嚴重的骨折型，神經必定受損，脊椎不穩定

■輕傷戴腰封 傷神經變形須開刀

當懷疑脊骨嚴重受傷，切勿移動傷者。假若傷者脊椎骨折，隨便移動，以免構成二次創傷，傷及神經。大家可先檢視傷者是否有呼吸、心跳，以及意識是否清醒。如果清醒，可詢問傷者下肢是否有知覺，以初步了解神經是否受創。旁人應盡快報警求助。

X光可以對骨折作初部診斷，而脊椎電腦斷層掃描（CT Scan）可以更詳細檢測骨折的地方，分辨出哪類型的脊椎骨折及判斷脊骨的穩定度。當懷疑神經線受壓，病人便需要照磁力共振確定受壓嚴重程度。

3大因素決定治療方式：

1）脊椎的變形程度；2）脊椎的穩定度；3）神經受損程度

3大治療方針：

1）穩固受損脊椎；2）為受傷的神經減壓；3）矯正脊椎變形

檢查神經 螺絲固定脊椎

醫生會根據以上3大因素以及3大治療方針處理脊椎受傷的患者。例如壓迫性骨折通常椎體前半骨折，神經創傷機率微，脊椎穩定度一般不受影響，畸形輕微。大多數傷者可作保守治療，佩戴腰封或護甲，及以物理治療止痛，較少機率需要開刀。如是爆裂粉碎性骨折、彎曲伸展型骨折或脫骱型骨折，因為全個椎體受損，穩定度會受影響，神經創傷及變形會較嚴重，通常需要動手術。如果神經沒有受壓，一般只需以螺絲固定脊椎。假若神經被碎骨擠壓，便需要切骨把神經鬆解，再以螺絲固定骨折部分。

手術後，骨折癒合一般也十分理想，但神經復元程度就需要視乎骨折位置、創傷嚴重程度、治療時間及個人復元能力。就如禾高的胸椎嚴重骨折，神經嚴重受創；即使經過多次手術，下半身依然失去知覺。

文：嚴永藝（骨科專科醫生）

編輯：林曉慧

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