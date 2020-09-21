醫學滿東華：鍛煉盆骨底肌 減輕滲尿

【明報專訊】50歲張女士最近做例行婦科檢查，一進診症室便憂心忡忡地說：「李醫生，我近來經常滲尿。」

「張女士，不用急，慢慢告訴我。」

張女士：「我一向跑步、咳嗽和打噴嚏時都有很輕微滲尿。但近幾個月，滲尿變得頻密，得用上護墊以避免尷尬。」

更年期、肥胖致肌肉鬆弛

經過初步婦科和超音波檢查後，發現張女士體重超標和輕微子宮下垂。

「張女士，初步估計滲尿和子宮下垂，與盆骨底肌肉鬆弛有關。有很多原因會導致盆骨底肌肉鬆弛，包括正常老化、更年期荷爾蒙變化、多次生產、肥胖和長期便秘等。我建議先嘗試控制體重和做盆骨底肌肉運動，以減輕滲尿的情况。」

張女士：「好呀！我正在努力減肥，但疫症期間確實少了外出運動，但我沒有聽說過盆骨底肌肉運動，它有什麼用處呢？」

輕鬆強肌防子宮下垂

「它就像幫助已經鬆弛的盆骨底肌肉做健身訓練，可以強化盆骨底肌肉以增強大小便控制能力，減少因咳嗽、打噴嚏或跳動所引起的小便滲漏，防止或改善因盆骨底肌肉鬆弛引致的膀胱、子宮或腸下垂，甚或可增加性生活滿意度。」

張女士：「聽起來好神奇，可以幫助改善我的問題。不過，這個運動很難學會嗎？」

「不會的，大部分女士可以自己掌握，當然亦可以經家庭醫生轉介物理治療師或理遺科護士指導和跟進。仰臥牀上，將雙膝輕微分開，放鬆大腿、臀部和腹部肌肉，再集中注意力運用盆骨底肌肉，即尿道、陰道和肛門肌肉，慢慢收縮和向上提升這組肌肉（見圖）。簡單來說，就像忍尿和忍放屁般。如果正確，你會有一種『向內及向上收緊』的感覺。你可以忍着5秒，再放鬆5秒，然後將忍着和放鬆這個步驟重複10次，每天做2至3回。記住做運動時要保持正常呼吸，不要忍氣。」

張女士：「這樣似乎不太複雜，我今晚就試試看。那麼，要做多久才見效？」

日常坐着站立都可做

「熟習後，可以將運動融入日常生活中，例如做家務或乘搭交通工具時，坐着或站立做。只要不在大小便期間做便可。我鼓勵你每天勤力做，有些女士需要2至6個月才見效。最後，還有一個提醒，滲尿和子宮下垂不一定因為盆骨底肌肉鬆弛，如果運動不見效或情况轉差，記得一定要看醫生，需要時作轉介和進一步詳細檢查。」

張女士：「好多謝你呀，我會跟你的建議努力做運動。」

文：李穎薇（東華三院婦女健康普查部（婦女保健）醫生）