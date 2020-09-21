食譜：麵包麥皮仿豬油助黏合
文章日期：2020年09月21日
【明報專訊】罐頭餐肉不健康，為食得較有「營」，方敏琪製作了不含防腐劑的「家製餐肉」，減低致癌風險，同時避免進食硝酸鹽後有敏感症。方敏琪指，家製餐肉以新鮮脢頭瘦肉為主材料，可減少脂肪及飽和脂肪，熱量較一般罐頭餐肉低；而且調味可自己控制，會較「輕手」，所以鈉含量較低。另外，加入麵包和麥皮模仿豬油，有助材料黏合，製成餐肉造型，而加入切碎蔬菜可增加纖維。家製餐肉可當作紅肉計算，建議1日進食不多於70克 ，1星期可食350至500克。仁安醫院主廚梁日輝示範製作不含防腐劑、減鈉減脂的家製餐肉，讓大家一止「餐肉癮」。
■DIY餐肉
◆食材：
新鮮豬肉（脢頭）……700克
雞……2隻
即食麥片……30克
白方包……1片
洋葱……100克
紅蘿蔔……20克
低筋麵粉……20克
◆調味料：
粟粉……20克
蒜蓉……5克
香草……2克
五香粉……5克
蠔油……15克
麻油……10克
油……10克
豉油……8毫升
黑胡椒或胡椒粉……2克
◆做法：
1. 豬肉切成條狀，分兩份， 分別攪拌至肉碎粒及免治肉備用
2. 白方包去皮切粒，與即食麥片放於涼水中浸5分鐘
3. 混合（1）及（2），加入切碎洋葱、紅蘿蔔、雞蛋、麵粉及調味料，攪勻
4. 將混合物放入已抹油的容器鋪平，以錫紙蓋好，大火蒸約40分鐘
5. 待涼放雪櫃6至8小時，食時用細火煎香
◆大廚貼士：
1. 用新鮮瘦脢頭肉，脂肪較少
2. 分兩次攪碎豬肉更有口感
3. 用麵包和麥皮模仿豬油將肉黏住
4. 加入蔬菜增加纖維
5. 蒸肉時用盤壓實容器，更易製作餐肉造型
6. 放在雪櫃，3至4日內食用
7. 放在冰格，兩星期內食用，食用前一日可放到0℃至4℃雪櫃解凍
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