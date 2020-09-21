食譜：麵包麥皮仿豬油助黏合

【明報專訊】罐頭餐肉不健康，為食得較有「營」，方敏琪製作了不含防腐劑的「家製餐肉」，減低致癌風險，同時避免進食硝酸鹽後有敏感症。方敏琪指，家製餐肉以新鮮脢頭瘦肉為主材料，可減少脂肪及飽和脂肪，熱量較一般罐頭餐肉低；而且調味可自己控制，會較「輕手」，所以鈉含量較低。另外，加入麵包和麥皮模仿豬油，有助材料黏合，製成餐肉造型，而加入切碎蔬菜可增加纖維。家製餐肉可當作紅肉計算，建議1日進食不多於70克 ，1星期可食350至500克。仁安醫院主廚梁日輝示範製作不含防腐劑、減鈉減脂的家製餐肉，讓大家一止「餐肉癮」。

■DIY餐肉

◆食材：

新鮮豬肉（脢頭）……700克

雞……2隻

即食麥片……30克

白方包……1片

洋葱……100克

紅蘿蔔……20克

低筋麵粉……20克

◆調味料：

粟粉……20克

蒜蓉……5克

香草……2克

五香粉……5克

蠔油……15克

麻油……10克

油……10克

豉油……8毫升

黑胡椒或胡椒粉……2克

◆做法：

1. 豬肉切成條狀，分兩份， 分別攪拌至肉碎粒及免治肉備用

2. 白方包去皮切粒，與即食麥片放於涼水中浸5分鐘

3. 混合（1）及（2），加入切碎洋葱、紅蘿蔔、雞蛋、麵粉及調味料，攪勻

4. 將混合物放入已抹油的容器鋪平，以錫紙蓋好，大火蒸約40分鐘

5. 待涼放雪櫃6至8小時，食時用細火煎香

◆大廚貼士：

1. 用新鮮瘦脢頭肉，脂肪較少

2. 分兩次攪碎豬肉更有口感

3. 用麵包和麥皮模仿豬油將肉黏住

4. 加入蔬菜增加纖維

5. 蒸肉時用盤壓實容器，更易製作餐肉造型

6. 放在雪櫃，3至4日內食用

7. 放在冰格，兩星期內食用，食用前一日可放到0℃至4℃雪櫃解凍

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