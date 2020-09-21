兒言自得：「疫」境開課

【明報專訊】新冠病毒全球爆疫已超過9個月，疫情反覆，世界各地不少國家或地區的疫情，不是方興未艾，便是有「崔護重來」之勢。9月是各地大、中、小學的開學季節，應否要依既定時間表開課，成了學校當局的頭痛問題。過去一個學年，全世界的學生，為了防疫，大部分都未能回校上課，全靠網上學習，才不至輟學。許多小小學生的爸媽，要在家裏「陪太子讀書」，和孩子一齊上Zoom課，已覺不堪其煩，那些要同時兼顧上班工作的，更是叫苦連天。

和許多同行談起，不約而同認為小學中學開課，對傳播病毒，反而不及大學開課高危，因為播毒黑點不在授課的課堂而在學生的宿舍，以及學生回校之後所搞的各種活動。課堂授課，防疫工作可以做得很足，什麼健康申報、探測體溫、強制戴口罩、加強個人及環境衛生、社交距離等，相信各大中小學都不敢怠慢，學生亦會充分合作，不會公然抗命。

可是在大學的學生宿舍，生態環境明顯和課堂有分別，許多宿舍都沒有足夠的單人房間，往往2名甚至3名同學同住一室，整層宿舍的同學要共用浴室和洗手間，social distancing（社交隔離）根本沒有可能。一大班年輕人同宿共食，平時活動，小至夜話吹水，大至生日或其他聯歡派對，許多防疫禁忌都會拋到九霄雲外；加上年輕人即使受新冠感染，病情也大多輕微，令他們缺乏危機意識，防疫抗疫未必是他們的優先考慮。

大學宿舍易成播毒溫牀

綜觀中外歷史，不少疫症爆發都與兵旅有關。東漢「傷寒」（當時的傳染病統稱，和現今腸熱菌導致的「傷寒」typhoid不一樣）疫癘肆虐10年，殺人無數，其間便有數次在軍旅爆發，一次是漢軍和匈奴作戰，軍中爆發疫病，士兵死亡枕藉，未戰已喪失戰鬥力。後來漢桓帝出兵討伐羌戎，也曾出現「軍中大疫，死者十之三四」的慘况。更為人知的一次，是著名的赤壁之戰，羅貫中的《三國演義》說是孔明、周瑜合計「火燒連環船」，大破曹操大軍。陳壽《三國志》較貼近正史，所記載卻是「曹操軍中大疫，吏士多死者，乃引軍還」。

至於國外，「大名鼎鼎」的肯定是1918年的西班牙流感。這流感和西班牙沒有關係，發源地是美國堪薩斯州的軍營，士兵把病毒傳播到美國其他軍事營地，再由赴海外作戰的美軍傳到其他國家。連美國總統特朗普最近也公開說，「二次大戰」完結，是因為西班牙流感——可惜他連一次和二次大戰也弄不清楚。

把疫症拉上軍旅，是因為大學宿舍和軍營有許多相似之處：都是精力旺盛的年輕人密集聚居之所，同宿共膳，朝夕相處，肝膽相照，豪氣干雲，豈肯為了區區癬疥之患而拒同儕/同學於千里之外？於是一傳十，十傳百，軍營/宿舍成了播毒溫牀。

不知是不是特朗普施壓，許多美國大學都在8月如期開學，重新開始面對面授課。只有底氣充盈、實力雄厚的大學，例如哈佛和史丹福，很早便說它們在本學期仍會繼續網上授課。不少那些在8月已開始面對面授課的大學，用盡了一切方法防疫，甚至包括每兩天要所有學生接受新冠檢測，卻因為大量學生回校不久便受到新冠感染，被迫重關校門，回復網上教學。

防疫如防災，年輕人染疫雖多不嚴重，但卻是社區病毒傳播鏈的重要一環，我們切莫掉以輕心。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）