七色藜麥超級碗 高鐵質防貧血

【明報專訊】想試原始穀物的菜式，素食店內可找到藜麥沙律、奇亞籽bagel、野菜糙米粥。推廣低碳生活的Green Monday營養學家及助理項目經理張德儀（Tiffany）說，原始穀物中，近幾年尤以藜麥最受推崇， 「早幾年聯合國糧食及農業組織提到，藜麥是一種全營養食物，很適合人類食用，甚至曾把2013年定為藜麥年。藜麥含有9種人體必需胺基酸，能提供優質、完整的蛋白質來源；纖維含量亦較高（根據USDA資料，一杯煮熟藜麥約含5克膳食纖維），而且屬非水溶性纖維，促進腸道蠕動，有助排便，預防便秘，加上升糖指數低，幫助穩定血糖」。

Tiffany補充，白、紅、黑3種藜麥質感不同。白藜麥較軟身，紅、黑藜麥較硬身，如食用時覺得口感難以接受或消化能力較弱，可混搭來食用。「藜麥鐵質頗高，幫助預防缺鐵性貧血。好多人擔心茹素不夠鐵質，其實不少蔬食含有高鐵質，但植物性鐵質不易被身體吸收，須同時進食維他命C豐富的食物，才能有效吸收植物性鐵質。注意紅藜麥鉀質較高，飲食上須限制鉀質的人要多加小心。」

Tiffany平日會以藜麥拌不同蔬菜做成沙律， 藜麥飽肚，可當正餐。煮法方便快捷，煮熟藜麥放涼後便可拌食，做法很百搭，以素食店的「七色藜麥超級碗」為例，以不同顏色蔬菜拌食，「不同顏色食物含有不同營養素，加入羽衣甘藍、粟米、牛油果、紅腰豆，全是高纖蔬菜。藜麥、紅腰豆的蛋白質豐富，紅腰豆亦含有高鐵質，牛油果含有好脂肪幫助降低壞膽固醇，亦含維他命E保護皮膚。均衡的素食能提供足夠營養」。若想增肌或做劇烈運動的人，則可用藜麥、蔬菜配搭豆腐、大豆製的植物肉做成沙律，增加蛋白質及熱量攝取。