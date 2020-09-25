煮得smart：冰格「蝦兵」 疫境自煮好幫手

【明報專訊】疫情下，不少人選擇留家下廚，但由於要上班，一星期可能只可以買1至2次餸。為了方便，雪藏蝦仁是冰格「後備」之選。根據美國農業部營養資料庫，每100克蝦仁（不含殼及蝦頭）含熱量107千卡、蛋白質約20.5克、脂肪1.8克、飽和脂肪0克，熱量較低。對於一些想保持體重，或者運動後想補充蛋白質，又不想吃太多油分的人而言非常適合；而且烹調方式多樣化，例如蝦仁炒蛋、蒜蓉蝦仁炒翠肉瓜、鮮茄蝦球等。

不吃頭、膏、籽 減攝膽固醇

蝦不是膽固醇高嗎？首先，只有動物性食物（如肉類及海鮮類）含有膽固醇，植物性食物完全不含膽固醇。其中，海鮮膽固醇絕大部分分佈在頭、肥膏及卵裏面，例如蝦頭、蝦膏、蝦籽等。如果只吃海鮮的肉，例如蟹肉、蝦肉、魚肉、帶子肉、海參等，膽固醇攝取跟一般肉類沒有太大分別。事實上，人體內膽固醇來源有兩種，一是從食物吸收（約20%至30%），另一是肝臟合成（約70%至80%）。這兩種來源有互補作用，如果減少從飲食攝取膽固醇，身體自行合成膽固醇比例就會自然增加，因此食物裏的膽固醇對血液膽固醇水平其實影響不大；反而吃飽和脂肪含量高的食物（如皮層、腩位及近骨部位），會增加血液中的膽固醇水平。

雪藏新鮮 營養價值分別不大

雪藏蝦營養會否不及新鮮蝦？其實只要妥善儲存，雪藏蝦的營養價值與新鮮蝦分別不大。蝦屬優質蛋白質，所含的不飽和脂肪較其他肉類多，不飽和脂肪是有益的脂肪，有益心臟健康。當去了蝦頭、蝦膏、蝦籽等部位，飽和脂肪是零。

●想認識更多營養資訊，可瀏覽網頁：www.ucn.org.hk/?c=nut_services

■三色嘻嘻哈「蝦」餅（2人分量）

預備時間：15至20分鐘

◆材料：

雪藏蝦仁 180克

粟米粒 2湯匙

甘筍（切幼粒） 1湯匙

青葱（切葱花） 1湯匙

洋葱（切幼粒） 1/2湯匙

醃料：

鹽 1/5茶匙或（雞粉 1/2茶匙）

糖 1/2茶匙

生粉 1茶匙

麵粉 1茶匙

白胡椒粉 少許

麻油 1茶匙

調味料：

粟米油 2茶匙

◆做法：

1. 蝦仁洗淨及抹乾，用刀剁成蝦蓉。加入醃料調味，拌勻至起膠

2. 蝦膠加粟米粒、甘筍粒、洋葱粒及葱花拌勻

3. 燒熱平底易潔鑊，加入粟米油，放入蝦膠，一面煎至金黃色後翻向另一面壓平，繼續煎至金黃色，關火上碟，即成

◆營養師小貼士：

1. 加入甘筍及粟米粒可增添胡蘿蔔素，在體內轉化成維他命A，能提升夜間視力，預防夜盲症

2. 粟米粒本身帶有甜味，加上青葱及麻油屬天然調味料，能減少鹽及糖的用量

3.可用鯪魚肉代替蝦仁；如不吃青葱者，可用切碎西蘭花代替，顏色一樣吸引，味道一樣可口，營養一樣豐富

文：羅曼詩（基督教聯合那打素社康服務社區營養服務 註冊營養師）