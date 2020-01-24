吾生有杏：院長醫生周記（117）：最好味的中秋月餅

【明報專訊】小時候，中秋節是大日子，月餅更是上品。媽媽為了一家人有月餅吃，每年都去那些月餅老字號供「月餅會」。聽說月餅會會員有優惠，隨月餅附送「 豬籠餅」。其實「豬籠餅」只是用剩餘的月餅皮打造成肥豬形狀的餅，放於塑膠製的豬籠內，寓意豬籠入水。由於月餅很矜貴，童年的我只可以分配「豬籠餅」及一楷可能沒有蛋黃的月餅。所以小時候我經常用沒有蛋黃的月餅勉勵自己，將來要努力掙很多盒月餅回家。

長大了，中秋節便是與同學開心共敘的日子。以往一家人晚飯後必然到公園點燈籠，年輕的我卻匆匆吃過晚飯便帶着背包，三五成群跑到獅子山、鳳凰山賞月，玩到通宵達旦才回家。正是仔大仔世界，爸媽從來都沒有半點怨言。

佳節留守醫院 難忘接生紀錄

上了醫學院後，中秋節並不一定是假期，有時候我也需要留在醫院實習。還記得有一年中秋，我通宵留在產房學習接生，一晚接生了3個女嬰，創下了「外父」醫學生的紀錄。

生活環境改善了，媽媽再不用辛勞地準備中秋節晚飯。每年我與弟弟都帶爸媽到不同的高級食府過節，菜餚雖是色香味俱全，飯後也有各式各樣的月餅。但總是欠缺了些什麼，沒有小時候的鹹蛋黃送飯、一人一楷「蓮蓉月」的味道。

如今爸爸走了，媽媽的記憶力也日漸衰退，再高級的食府，更美味的中秋菜餚也不再是人月兩團圓。

只要一家人齊齊整整便好了

今年中秋節，適逢限聚令，既不能全家外出同枱吃飯，便乾脆與媽媽及弟弟一家留在家中過節。雖然沒有鮑參翅肚，亦找不到豬籠餅，但只要一家人齊齊整整便好了。

「花間一壺酒，獨酌無相親。舉杯邀明月，對影成三人。」原來只要一家人在一起，吃一楷沒有蛋黄的月餅也比獨個兒嘗整個雙黃蓮蓉月更好味。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮