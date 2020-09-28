誰明我心：「A級丈夫」不懂世故 與妻關係破裂

相處困難——自閉症譜系障礙是一種天生發展障礙，有可能在成長期沒有被發現；在親密關係中，透過深度相處和交流才會發現。（設計圖片，模特兒與文中提及個案無關，torwai＠iStockphoto）

【明報專訊】有一種婚姻問題，不是因為有第三者，或是彼此之間再沒有感情，而是因為一個無法改變的原因。嚴格來說，並不算是性格問題，而是基於一種發展障礙，令有些人不懂看「眉頭眼額」，別人會覺得他們「唔識做人」，「無同理心」，不懂人情世故。一般人以為理所當然的基本社交常識，對他們來說難於掌握。正因如此，往往令伴侶感到無奈和困擾。

個案：陳太說：

「丈夫工作很專注，也算有點成就，但社交方面卻怎樣也不像個成年人，待人接物有時還比不上讀中學兒子般成熟。」

「有時真的給他激到半死，總是不明白別人的感受，要講到好明顯才勉強明白，但下次又是這樣，真的跟他溝通不到！」

「我好怕和他出席朋友聚會，他的說話和行為有時會令我好尷尬，一點也不懂人情世故。」

陳生說：

「太太的固執和堅持令我們的關係經常處於緊張狀態。無論怎樣跟她分析事情的經過，她都只是堅持自己的想法，沒有考慮別人的處境。我對於這些年大大小小的爭拗實在感到很疲累。」

在過去多年的臨牀工作中，認識了不少無奈的太太（較少數是丈夫）。其中一個是陳太，她和丈夫都是專業人士，在大學認識。陳太說喜歡丈夫的原因是覺得當年的他謙虛博學，彬彬有禮，有別於其他「口花花」的男孩子，他那股正直和傻氣特別可愛。

抱怨枕邊人不了解感受

畢業後，二人各自在事業上努力。他在專業領域上表現出色，唯獨是跟同事相處總遇上困難，甚至被人排擠。但每次下班後跟女朋友訴苦，得到她的安慰，又可以繼續專心工作。最後這個女朋友成為了陳太，兩口子新婚的生活安穩快樂。

第一個孩子出生後，陳太在工作與家庭之間承受很多壓力。每次跟丈夫訴說生活壓力時，雖知道丈夫在聆聽，但從他的回應便知道他並不了解她的心情，更莫說是安慰。有時，他的回應反而會火上加油，但他不知道自己做錯了什麼令太太更生氣，覺得自己很無辜。久而久之，他們的關係變得緊張，陳太覺得自己不被明白，心裏覺得既鬱悶又憤怒，怪責枕邊人沒有用心去明白關心自己。但陳先生又覺得太太漸漸變得不可理喻，自己一如過往盡心盡力照顧她愛她，換來的卻是不明所以的怪責。隨着壓力愈來愈大，陳太最後按捺不住，爆發出來，情緒跌入了谷底，而陳先生雖然不發一言，但也看出他很無奈。

「不知道為何太太不快樂」

「我知道自己和太太在現時這個狀况應該是很不快樂的，但我感受不到。說實話，我真的不知道太太為什麼不快樂。我是一個簡單的人，每天努力工作後回家，陪伴及照顧她和孩子，日復一日，做好自己分內事。我覺得最困難是要猜測別人心中所想和期望我做的事情。我只希望別人能夠直截了當地告訴我應該怎樣做去回應別人感受，我是十分願意學習，尤其她是我心愛的太太。」

文：陳穎儀（臨牀心理學家）