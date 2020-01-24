孕婦染新冠 4%入ICU 可否順產？母乳有無毒？

小心餵哺——研究未有在母乳發現新冠病毒，惟要注意餵哺母乳時，母嬰距離近，孕婦的呼吸道分泌有可能將病毒傳染嬰兒。（Aliseenko@iStockphoto）

計劃懷孕注意——專家指疫情期間如計劃懷孕，有長期疾病或會引起嚴重併發症，建議先控制病情，再考慮懷孕。（tsingha25@iStockphoto）

【明報專訊】香港感染新冠病毒人數突破5000人，而截至9月初，香港有17名孕婦確診，部分仍在懷孕中。慶幸未有準媽媽需要接受深切治療或因而早產，已出生的嬰兒亦未有感染新冠病毒。惟外國的數據顯示，染疫孕婦早產風險較高，其中第三孕期染疫的孕婦逾八成需要住院。

疫情反覆不定，「準媽媽」該如何應對？應否擱置懷孕計劃？

■石：石允文（香港大學婦產科學系榮譽臨牀副教授）

■賴：賴熙彤（香港大學婦產科學系榮譽臨牀導師）

《新英倫醫學雜誌》在5月、9月先後發表文獻。5月數據指美國感染新冠病毒的孕婦徵狀較輕，甚至無徵狀；9月的資料則指感染新冠病毒的孕婦，最常見的徵狀是發燒及咳嗽，當中有人需要入住深切治療部，早產風險較正常孕婦高。

英國母嬰傳染率5.6%

懷胎十月，面對起伏不定的疫情，準父母最擔心一旦染病會否影響胎兒。英國皇家婦產科醫學院7月發表的數據指，71名感染新冠病毒孕婦誕下的嬰兒中，4名感染新冠病毒，染病率約5.6%。香港大學婦產科學系榮譽臨牀副教授石允文表示，從這數字看來，嬰兒感染機率不高。不過，《自然通訊》7月發表有關母體傳播新冠病毒的研究指，一名感染新冠病毒男嬰，在出生第三天出現神經系統徵狀，如躁動不安（irritability）、肌張力下降（axial hypotonia）及餵食不佳（poor feeding）；但經兩個月觀察，男嬰徵狀已有好轉，暫未見新冠病毒對初生嬰兒的長遠影響。

石允文提醒，目前有關新冠病毒與懷孕的研究數據不多，上述數據亦只能參考。在疫情期間懷孕，準媽媽定必有很多疑問，新冠病毒對媽媽、嬰兒的影響，疫情下考慮懷孕又有何要注意？

第三孕期 徵狀或較嚴重

問：孕婦感染新冠病毒，病情會特別嚴重嗎？

石：若孕婦感染新冠病毒，一般較擔心出現急性呼吸窘迫綜合症（acute respiratory distress syndrome，ARDS）而要「插喉」。《英國醫學期刊》一篇文獻，綜合了77份研究報告，涉及合共13,118名染疫孕婦，指出感染新冠病毒孕婦的徵狀一般較輕微，以發燒及咳嗽最常見，有4%需要入院接受深切治療。另外，孕婦感染新冠病毒需要長時間卧牀休息，或會導致血管栓塞；如需要插喉，則有可能引起細菌感染，令肺炎病情變差。

問：英國研究指，427名感染新冠病毒孕婦中，逾八成在第三孕期需要住院。感染新冠病毒時愈接近分娩，病情是否愈嚴重？

賴：目前研究未有詳細解釋，但估計因為第三孕期時，胎兒較大，頂着孕婦肺部，會相對減弱肺功能，影響呼吸；當感染新冠病毒，肺功能進一步變差，或會出現較嚴重徵狀，甚至要用儀器協助呼吸。

石：亦可能與身體發炎反應有關。從已知科學理論來說，第一及三孕期均容易出現發炎反應（proinflammatory），當身體較易發炎，則更有可能出現病徵，甚至要住院。

順產剖腹 視乎病情

問：孕婦感染新冠病毒，可否「照肺」？是否要剖腹產？

賴：「照肺」可以是X光或電腦掃描。X光輻射劑量較低，加上腹部可用鉛板阻隔輻射，故孕婦照X光一般沒有問題。至於電腦掃描，一次肺電腦掃描的輻射劑量仍在可接受水平，不會影響胎兒。若有醫療需要「照肺」以找出更多資訊來醫治病人，「照肺」的好處多於壞處 。

至於生產方法，目前未有研究指染疫後剖腹產及自然產的風險有不同，所以不一定要剖腹生產。生產方法應視乎情况決定，如孕婦有ARDS，未能用力推出嬰兒，或需要開刀。但一般建議自然產，因為剖腹產傷口較大，感染風險較高，而自然產的嬰兒出生後的呼吸表現亦會較好。

無明顯證據確認新冠致流產

問：孕婦感染新冠病毒，對胎兒有何影響？會否增早產風險？

石：不少人將2003年SARS與新冠肺炎比較，當年感染SARS的孕婦病徵嚴重，甚至影響嬰兒體型大小。不少研究用當年數據估算新冠病毒會否影響嬰兒體型大小，但暫時未見到相關案例。不過仍建議孕婦康復後，定期照超聲波跟進胎兒生長情况。

賴：早期文獻擔心新冠病毒會帶來流產風險，幸好後期文獻指出無明顯顯示新冠病毒導致流產。而早產可分為未足月便作動，或因醫療原因、由醫生決定要提早生產（iatrogenic）兩種。香港現時未有因新冠病毒早產個案，但英國研究顯示，約兩成感染新冠病毒的孕婦早產，當中近一半人早產原因與新冠病毒有關。

問：孕婦會否將新冠病毒傳給胎兒？有何傳染途徑？

石：現時有關從母體感染新冠病毒的數據仍然偏少，不過母嬰傳染機率不高，而且多於一半沒有徵狀。英國皇家婦產科醫學院數據指，染病率約5.6%。若媽媽感染新冠病毒，嬰兒出生時會透過驗臍帶血、抽取嬰兒血液、鼻咽拭子或肛門拭子，甚至驗胎盤作病毒測試。

醫學界目前相信，新冠病毒是由孕婦呼吸道分泌傳給嬰兒，但確實傳染方法仍然未知。有研究化驗胎水，未有發現新冠病毒；疫情初期外國亦曾將剛出生的嬰兒及孕婦分開，但嬰兒最後仍然確診，所以不排除病毒是經胎盤傳染，但暫時仍未有文獻提及新冠病毒可經胎盤傳染，有待更多研究了解病毒傳給嬰兒的途徑。

未發現母乳有新冠病毒

問：母乳餵哺會否傳染新冠病毒，或提供抗體給胎兒？

石：有研究化驗母乳，未有發現新冠病毒，亦未有研究指母乳可提供新冠病毒抗體。但餵哺母乳時，母嬰親密接觸，孕婦呼吸道分泌有可能將病毒傳染嬰兒。現時醫院做法是將母乳餵哺的資料及風險告訴孕婦，讓她們自行決定。如選擇餵哺母乳，餵哺時要戴上口罩、清潔雙手，亦應避免咳嗽及打噴嚏，以免飛沫散播；亦可選擇「泵奶」，在康復前由健康家人代為照顧嬰兒。

文：姚穎彤

編輯：梁小玲

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