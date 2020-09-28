知多啲：肥胖、高血壓孕婦染疫 增併發症風險

【明報專訊】疫情期間，應否擱置懷孕計劃？

香港大學婦產科學系榮譽臨牀導師賴熙彤表示，疫情何時完結仍然未知，懷孕是個人決定，如果擔心可先諮詢醫生意見。不過，英國研究指，感染新冠病毒的孕婦，若同時有肥胖、高血壓或心臟病，會增加併發症風險；所以，如有上述長期病患，建議先將病情控制好，再考慮懷孕，減低風險。另外，雖然留家減少外出有助防疫，惟孕婦亦要留意經常足不出戶少活動，或會有血管栓塞的風險。

曬太陽攝維D 增免疫力

另外，有研究指補充維他命D有助預防呼吸道感染，而維他命D不足，感染新冠病毒時病情會較嚴重。孕婦應否補充維他命D，增強免疫力？賴熙彤指，暫時未有研究指額外攝取維他命Ｄ對治療有幫助，雖然英國有指引建議孕婦服用維他命D，但未有建議劑量。

香港大學婦產科學系榮譽臨牀副教授石允文補充，現時香港沒有指引建議孕婦服維他命D，雖然攝取維他命D可促進免疫調節，但維他命D可從不同途徑獲得，不一定要口服補充劑。香港日照時間較長，日常曬太陽已可從中攝取足夠維他命D；她更提醒口服維他命D時應留意分量，因它屬脂溶性，服用過量會積存於體內，不會自動排走，或會影響身體的鈣吸收。