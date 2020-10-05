新冠患者 5%長逾半年復元 味覺嗅覺失調 有抑鬱風險

肺部感染——各類肺部病毒感染都有可能引致纖維化，服食抗纖維化藥物，可減低纖維化的風險。（Udom Pinyo@iStockphoto）

【明報專訊】截至上周五，香港已有4843名感染新冠病毒的患者康復出院。

出院只是康復的開始。大多數康復者在頭一個月仍感到疲累、肌肉痛、活動量大不如前；當中5%需要超過6個月才能復元，2%肺部出現長期纖維化，還可能出現味覺與嗅覺失調，以及抑鬱、創傷後壓力等精神問題。

今年3月，鄺家一家三口先後感染新冠病毒，連家中愛貓亦對病毒測試呈陽性反應。最先發病的是25歲女兒，接着是59歲鄺太和病情最嚴重的鄺先生，全屬本地感染個案。

好動爸爸入ICU 65日瘦35磅

62歲的鄺先生一直有運動習慣，每星期至少游水或跑步兩次。今年3月染疫，在深切治療部住了65日，其間瘦了35磅。香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，鄺先生病毒指數偏高，治療早期處方干擾素、利巴韋林、蛋白酶抑制劑，用藥一星期，停藥後病毒指數便上升，肺部炎症加重。醫生改用類固醇欲抑壓炎症，病情卻愈來愈嚴重，即使給予高流量氧氣都仍未有改善，需轉送深切治療，用呼吸機協助呼吸。

最後，輸入兩包恢復血漿，鄺先生的病况終有明顯改善。「短時間內個肺清番晒，一星期左右病毒轉陰，但因為肺有纖維化，仍需要氧氧治療。」孔繁毅說，由於鄺先生肺部出現纖維化，故建議口服抗纖維化的藥物。孔補充，各類肺部感染都有可能引致肺部纖維化，一般會隨時間改善，服食抗纖維化藥物可加快康復進度。經歷兩個多月，鄺先生終於康復出院。

出院回家後，鄺家面對另一挑戰。有康復者出現味覺、嗅覺失調，鄺太是其中之一。她直言，初時連煎魚都聞不到味道，差不多2、3個月後才聞到貓兒的「臭臭」。而鄺先生出院後，體力和肌力仍未恢復，「一跑就覺得身體好重，行樓梯即刻氣喘，要停一停，歇一歇」。不過他堅持早午晚都在家中慢行、踏櫈子上上落落，循序漸進鍛煉，現在已可以慢跑200米，與太太行山。另外，他留意到大便習慣改變了。孔繁毅認為，可能因服食抗生素令腸道微生菌群改變，導致肚瀉或便秘，建議吃乳酸菌、乳酪改善。

鄺氏一家康復過來，有街坊親友替他們高興；但亦有鄰居顯得避忌。鄺太說：「染病前，大家會打開大門，出入都會打招呼；現在有的把大門緊閉，有次見到我搭升降機，還即刻避開。」雖然被街坊標籤，鄺太和丈夫都坦然面對，最感謝醫護團隊的努力，令他們一家三口康復過來。

九成出院後兩周大致康復

孔繁毅指，感染新冠病毒的病人，約九成出院後兩星期已經接近完全康復，但約一成患者需要更長時間。在他接觸的病例中，大部分康復者在頭一個月容易疲累、肌肉痛、乾咳，2至4星期後徵狀慢慢消退。本身運動量大的康復者，3至6個月後仍未能恢復原先的運動量，有心悸、氣喘的徵狀。有5%康復者需要較長時間，或超過6個月才能恢復。部分人有味覺和嗅覺失調、輕微肺纖維化；而1%至2%患者肺部出現長期纖維化。

2%患者肺部長期纖維化

孔提醒康復者不要心急，要多休息，可每日早午晚在平路行半小時，不要急於做劇烈運動。

有研究指新冠康復者的心臟健康受影響，孔繁毅指，第一、二波疫情康復者在覆診時，須照心電圖和超聲波檢查，約5%有心律不整，但未知是否在患病之前已出現。目前為患者處方干擾素，希望在短時間內抑壓病毒，減低炎症和心臟疾病風險。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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